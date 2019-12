Digital

«Snatch»: Dieser Windows-Schädling kann dein Antivirus-Programm austricksen

Mithilfe von Antivirensoftware können sich Nutzer vor den meisten Gefahren schützen. Doch jetzt warnen Experten vor einer speziellen Malware.

Das Wichtigste in Kürze: Eine neue Ransomware für Windows-Betriebssysteme startet PCs im abgesicherten Modus, um Schutzmechanismen auszuhebeln.

Windows-Nutzer sollten sich derzeit vor dem Erpressungstrojaner «Snatch» hüten. Denn eine neue Version des Programms zwingt das infizierte System dazu, im abgesicherten Modus zu starten. Im Anschluss verschlüsselt «Snatch» Nutzerdaten und verlangt ein Lösegeld. Das berichtet das Sicherheitsunternehmen Sophos auf seiner Website.

Der abgesicherte Modus unter Windows wird oft dazu verwendet, um Fehler im System zu finden. In diesem Modus startet Windows darum nur die wichtigsten Treiber. Programme wie Antivirensoftware bleibt oft ausgeschaltet. Diese Lücke macht sich «Snatch» zunutze.

Warum «Snatch»?

«Snatch» tarnt sich auf dem infizierten Rechner als Windows-Dienst «SuperBackupMan», schreibt Sophos. Sobald sich der das Programm in der Registry eingenistet hat, startet das System in den abgesicherten Modus.

Bevor «Snatch» aber Dateien verschlüsselt und eine Lösegeldforderung anzeigt, löscht es sogenannte Schattenkopien des Windows-Systems. Bei der Funktion erstellt Windows im Hintergrund Kopien wichtiger Daten, so dass Nutzer im Notfall diese mit wenig Aufwand wiederherstellen können.

bild: shutterstock

Wer ist gefährdet?

Laut Sophos wurde der Erpressungstrojaner in Googles Programmiersprache Go entwickelt, die für verschiedene Plattformen verwendet kann. Allerdings sei laut Sophos «die Schadsoftware , die wir beobachtet haben, nicht in der Lage, auf anderen Plattformen ausser Windows zu laufen.» Das Unternehmen schreibt, dass «Snatch» auf den Windows-Versionen 7 bis 10 funktionieren soll.

In seinem Bericht dokumentierte Sophos einen Angriff auf das Netzwerk eines Unternehmens. Attacken auf Privatwender sind bisher noch nicht bekannt. Laut Sophos hat das Unternehmen «Snatch» bereits 2018 entdeckt. Die jetzt beobachtete Angriffsmethode war damals aber noch nicht implementiert.

