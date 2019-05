Digital

Windows 10 Mai-Update: So installiert man es ohne Probleme



Das sollten Windows-User über das neuste Update wissen

Am Dienstag hat Microsoft die Veröffentlichung des Frühjahrs-Updates für Windows 10 bekanntgegeben. Ursprünglich sollte es im April erscheinen. Und auch jetzt müssen sich viele Nutzer noch gedulden.

Nach einer extralangen Testphase hat Microsoft am Dienstagabend das angekündigte Funktions-Update für Windows 10 für alle Nutzer freigegeben. Bislang stand es nur Testern im Windows-Insider-Programm zur Verfügung.

Die neue Windows-Version bringt eine Reihe an Neuheiten. Unter anderem wurde die Update-Mechanik unter Windows 10 komplett überarbeitet. Auch am Design hat Microsoft einige Änderungen vorgenommen. Der Nutzer hat nun noch mehr Möglichkeiten, den PC zu personalisieren.

Wann kommt es?

In einem Blogpost beschreibt Microsoft-Manager John Cable, wie Nutzer ihren PC aktualisieren können. Demnach verfolgt Microsoft wie auch in den Jahren zuvor einen mehrstufigen Ansatz. Das heisst, das Update wird nicht zeitgleich an alle Computer ausgeliefert, sondern nach und nach verteilt. Dadurch können mögliche Problem früh erkannt und behoben werden.

Hinweis: Es kann sein, dass das Update erst in ein paar Tagen oder Wochen auf deinem PC angezeigt wird, da Microsoft es schrittweise verfügbar macht.

So holt man das Update manuell

Um die Installation manuell anzustossen, geht man in die Einstellungen und wählt das Menü «Update & Sicherheit». Dort kann man «Windows Update» auswählen und den PC nach Updates suchen lassen. Bevor man aber auf «Herunterladen und installieren» klickt, sollte man noch einmal die Checkliste durchgehen, um den PC aufs Update vorzubereiten.

Die Datei wird zunächst nur heruntergeladen. Anschliessend kann der Nutzer den Zeitpunkt festlegen, zu dem das Update installiert und der Computer neu gestartet werden soll. Dies ist Teil der neuen Update-Routine, die verhindern soll, dass der Nutzer im falschen Moment überrascht wird.

So erfährt man von Update-Problemen

Sollte es bei der Installation des Frühjahrs-Updates zu Problemen kommen, will Microsoft diese auf einer eigens dafür eingerichteten Website öffentlich machen. Der Konzern nennt dies das «Health Dashboard».

Hier können sich Nutzer über bekannte Probleme informieren und Lösungswege finden. Auch zu den monatlich ausgelieferten Sicherheits-Patches wird man alle Bekanntmachungen hier finden.

Windows-10-Nutzer hatten in den vergangenen Monaten immer wieder mit Update-Problemen zu kämpfen. Das vergangene Herbst-Update musste sogar zurückgezogen werden.

Dieses Mal will Microsoft wohl alles richtig machen und hat sich für die Fertigstellung der neuen Funktionen mehr Zeit gelassen. Ursprünglich sollte das Update im April erscheinen. Der Veröffentlichungstermin wurde jedoch auf Mai verschoben.

