Dropbox erfindet sich neu – und greift Microsoft und Google frontal an

Die Cloud frisst ihre Kinder, und Dropbox muss sich neu erfinden: Eine neue Desktop-App soll die Arbeit erleichtern und integriert verschiedene Dienste von Google, Microsoft und Slack.



Börsenneuling Dropbox will sich zum unverzichtbaren digitalen Schreibtisch im Unternehmen entwickeln. Einst als simpler Speicherdienst in der Cloud gestartet, soll sich Dropbox zum innovativen Ersatz für teure Office-Pakete mausern. Das Start-up greift damit direkt den Softwareriesen Microsoft, aber auch den Internet-Konzern Google an.

«Benutzer des Dropbox-Dienstes können künftig Google Docs, Google Tabellen und Google Präsentationen direkt in der Dropbox-Umgebung erstellen, bearbeiten und freigeben. Die Dateien werden dann nicht in Google Drive, sondern in der Dropbox gespeichert. Zusätzlich kann der Nutzer Microsoft-Office-Dokumente in Office-Online oder Google Docs öffnen und bearbeiten, ohne dabei die Dropbox-App verlassen zu müssen.» heise.de

Nach dem Versprechen der Dropbox-Manager soll künftig nicht mehr der halbe Arbeitstag damit verloren gehen, benötigte Dateien, Excel-Tabellen oder Präsentationen und Informationen in irgendwelchen Archiven oder Ordnern in Cloudspeichern, auf Festplatten oder SD-Karten zu finden, diese mit richtigen Empfängern per E-Mail, Messenger oder Chatdienst zu teilen und dann zu kontrollieren, ob die Arbeiten auch erledigt worden sind.

Die neue Desktop-App im Promo-Video erklärt: Video: YouTube/Dropbox

35 Apps pro Tag

Gleichzeitig will Dropbox dabei helfen, die verschiedenen Kommunikationswege im Auge zu behalten, damit man nicht gerade etwas Wichtiges versäumt, wenn der Chef etwas per Slack geteilt oder per Skype angewiesen hat. «Die Überflutung mit Cloud-Dateien und verschiedensten Arbeits-Apps kann dazu führen, dass die tägliche Arbeit heute zuweilen anmutet wie der Versuch, nicht unterzugehen», fasst IDC-Analyst Marci Maddox den Alltag vieler Büroarbeiter zusammen.

«Arbeit ist immer weiter verstreut», sagt auch Drew Houston, CEO und Mitgründer von Dropbox. «Wir arbeiten mit Apps, die nicht miteinander kommunizieren.» Mit rund 35 Apps pro Tag jongliere ein Angestellter oder Digitalarbeiter heute pro Tag, so eine Studie. Hier kommt der neue Sammel-Desktop ins Spiel. Integriert sind etwa der Messenger Slack und der Videokonferenzdienst Zoom, beide können mit wenigen Klicks aktiviert und automatisch mit den Personen im Kontaktverzeichnis genutzt werden.

Dropbox hat auch mit dem Projektmanagement-Start-Up Atlassian eine Zusammenarbeit vereinbart, die in wenigen Monaten stehen soll. Dann lassen sich aus Dropbox heraus komplexe Projekte von der Pike auf planen, anlegen, ausführen und überwachen. Vollständig überarbeitet wird die Desktop-App von Dropbox, die derzeit in einer Vorabversion heruntergeladen werden kann.



In Ordnern zusammengefasste Dateien lassen sich jetzt besonders gut sichtbar anheften, damit wichtige Informationen sofort gesehen werden. Kommentare in einer Word-Datei erscheinen am «Schreibtischrand», ohne dass die Datei geöffnet werden muss. Im Zweifel kann auch sofort geantwortet werden, ohne die Datei zu öffnen.

So viel Eigenleistung wie möglich

Dropbox versucht mit diesem neuen Ansatz die Flucht aus der Beliebigkeitsfalle: Dropbox steht vor dem Problem, dass die Dienste des Unternehmens auf Plattformen aufbauen, die nicht von Dropbox selbst kontrolliert werden können. Das Speichern der Daten in der Cloud basiert auf der Infrastruktur von Amazon, Microsoft und Google – den weltweit grössten Cloud-Anbietern. Das Speichern in der Cloud ist für die grossen Konzerne aber nur ein kleines Feature unter vielen. Die jungen Start-ups wie Dropbox oder Box.com spielen hier ein Spiel, dass sie gegen die Goliaths der Branche niemals gewinnen können.

Deshalb versuchen sie, sich mit so viel Eigenleistung wie möglich abzusetzen. Box.com spezialisiert sich etwa auf künstliche Intelligenz, mit der es die unendlichen Datenbestände seiner Kunden wertvoller und brauchbarer und sich selbst damit unersetzlich machen will.

Dropbox will sich jetzt als unverzichtbare Alternative zu Microsoft Office oder Google Docs im Berufsalltag ins Spiel bringen. Das ist nicht ungefährlich. Im Endeffekt tritt Dropbox so primär gegen Microsofts Online-Dienste an, sprich das neu konzipierte Office 365 einschliesslich des Business-Chatdienstes «Microsoft Teams».

Dropbox-Manager Houston steht vor einer grossen Herausforderung: Sein Unternehmen muss einen nachhaltigen Weg für Wachstum und Profitabilität finden. Im ersten Quartal 2019 lag der Nettoverlust trotz hohen Wachstums noch immer bei 7.7 Millionen Dollar. Der Aktienkurs hat eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich und ist nach kurzem Höhenflug wieder praktisch auf dem Stand der Erstnotierung angekommen. Eine feste Verankerung im Unternehmensbereich wäre ein Garant für steigende Umsätze – wenn kostenlose Dropbox-Accounts zunehmend in bezahlte Geschäftskonten umgewandelt werden.



Die neue Desktop-App steht über das Vorab-Zugriffs-Programm von Dropbox für Windows und macOS zum Download bereit.



