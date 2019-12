Das bringt der Dark Mode bei deinem Handy und PC wirklich

Diese Filme und Serien gucken Schweizer Netflix-User am liebsten

Eigentlich liess sich Netflix in den letzten Jahren nur sehr selten in die Karten blicken. So konnte man nur erahnen, welche Filme und Serien bei den Nutzern denn nun wirklich gut ankamen – und welche nicht. In jüngster Zeit veröffentlicht der Streaming-Dienst aber immer wieder Statistiken zur Beliebtheit seiner Inhalte.

Nachdem Netflix bereits im Oktober die weltweit beliebtesten Serien und Filme der vergangenen 12 Monate veröffentlicht hat, gibt es nun auch News zur Schweiz. So hat der …