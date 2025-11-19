Das meistbenutzte Passwort in der Schweiz ist ... nicht mehr 123456

Eine aktuelle Passwort-Studie verrät Unterschiede zwischen den Generationen. Bild: imago-images.de

Das meistbenutzte Passwort in der Schweiz ist angeblich ... nicht mehr 123456

Wenn IT-Sicherheitsfirmen «Shaming»-Listen der am häufigsten verwendeten (unsicheren) Passwörter veröffentlichen, schwingen einfachste Zahlenfolgen oben aus. Ein neuer Bericht lässt aufhorchen.

Daniel Schurter

Dominaria.

So lautet angeblich das meistgenutzte Passwort der Schweiz.

Zumindest behauptet dies Nordpass.

Woher kommt das Wort «Dominaria»? Aus der Sado-Maso-Szene (BDSM) Das ist der Titel eines Hollywoodfilms Von einem Kartenspiel Eine Vogelart Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 353 Personen teilgenommen

Ja, richtig geraten: Nordpass ist ein Passwort-Manager.

Dahinter steckt die Unternehmensgruppe Nord Security, zu der unter anderem auch der bekannte VPN-Anbieter NordVPN gehört. Ursprünglich aus dem baltischen EU-Staat Litauen stammend, hat die Gruppe inzwischen Niederlassungen in Europa und Nordamerika.

In einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung geht es um eine neue Studie mit dem Titel: «Die Top 200 der am häufigsten verwendeten Passwörter». Dabei handle es sich bereits um die 7. Ausgabe, wird betont.

Bei der diesjährigen Ausgabe seien nicht nur die beliebtesten Passwörter weltweit und in 44 Ländern (darunter die Schweiz) ermittelt worden, sondern es sei auch darum gegangen, zu verstehen, «wie sich die Passwörter der verschiedenen Generationen unterscheiden».

Dazu gleich mehr, denn es gibt doch einigermassen verrückte Erkenntnisse zu berichten.

Wie wurden die Passwörter ermittelt?

Auf der Website zur Nordpass-Studie heisst es, sie sei gemeinsam mit NordStellar (einem weiteren Produkt von Nord Security) sowie in Zusammenarbeit mit unabhängigen Forschern erarbeitet worden, die auf Cybersicherheitsvorfälle spezialisiert seien.

«Analysiert wurden aktuelle Datenlecks und Darknet-Archive aus dem Zeitraum von September 2024 bis September 2025, um statistisch aggregierte Daten zu ermitteln.»

Klingt gut, zeigt aber auch klar, dass die Aussagekraft der Untersuchung beschränkt ist. Es gibt aber doch einige knackige Erkenntnisse daraus zu ziehen.

Sind sichere Passwörter eine Frage des Alters?

Nope.

Die diesjährige Studie soll laut den Verfassern eine neue Perspektive bieten. Es gehe darum, «die Passwortgewohnheiten verschiedener Generationen» besser zu verstehen.

Und dann geht es ans Eingemachte, respektive ans Befinden der sogenannten Digital Natives.

«Die Passwort-Gewohnheiten von 18-Jährigen ähneln denen von 80-Jährigen.» Feststellung der Forscher quelle: medienmitteilung

Hoppla. Digital Natives – also Menschen, die mit der Online-Welt aufgewachsen sind – wüssten trotz umfassender digitaler Erfahrung nicht automatisch besser Bescheid über grundlegende Sicherheitsmassnahmen für Passwörter oder die ernsten Risiken, die in Zusammenhang mit unsicheren Passwörtern existieren.

Zahlenkombinationen wie 12345 und 123456 gehören demnach in allen Altersgruppen zu den meistgenutzten Passwörtern. Der grösste Unterschied bestehe darin, dass ältere Generationen häufiger Namen in ihren Passwörtern verwenden.

Laut Mitteilung verwenden Gen Z und Gen Y nur selten Namen in ihren Passwörtern und greifen stattdessen lieber auf Kombinationen wie 1234567890 und «skibidi» zurück.

nur selten Namen in ihren Passwörtern und greifen stattdessen lieber auf Kombinationen wie 1234567890 und «skibidi» zurück. Die Verwendung von Namen in Passwörtern nehme ab der Generation X zu und sei bei den Baby-Boomern am häufigsten zu beobachten.

zu und sei bei den am häufigsten zu beobachten. Für die Gen X sei der beliebteste als Passwort verwendete Name «Veronica». Für Baby-Boomer sei es «Maria» und für vor 1945 geborene «Susana».

Noch eine interessante Feststellung:

«Die Experten stellen ausserdem fest, dass in einigen Ländern Begriffe aus dem Sportbereich (z.B. ‹football›) zunehmend durch Schimpfwörter ersetzt werden.»

Ob das an schwachen sportlichen Leistungen oder der eher düsteren Weltlage liegt, ist nicht bekannt.

Welche Passwörter nutzen Herr und Frau Schweizer am häufigsten?

Ok, das ist jetzt auch kein Ruhmesblatt:

dominaria admin purzi123 Divinorum88 123456 chocolat36 1a2s3d4f5g6h password 123456789 pascal87

Die Liste mit sämtlichen unsicheren Passwörtern findest du auf der Nordpass-Website (siehe Quellen).

Was lernen wir daraus?

Zunächst: «Dominaria» ist ein erfundenes Wort aus dem Fantasy-Kartenspiel «Magic: The Gathering». Die Vermutung liegt demnach nah, dass sehr viele Gamer gehackt und ihre Login-Daten geleakt wurden – was dann wiederum die Passwort-Forscher auf den Plan rief.

Das Wort Passwort wird laut Studie in fast allen untersuchten Regionen verwendet – vom slowakischen «heslo» und finnischen «salasana» über das französische «motdepasse» bis hin zum spanischen «contraseña».

Das ernüchternde Fazit:





Zwar bewegt sich die Welt langsam in Richtung «Im Grossen und Ganzen zeigen die Daten, dass trotz aller Bemühungen im Bereich Cybersicherheits-Aufklärung und digitaler Sensibilisierung in den letzten Jahren bislang nur minimale Fortschritte bei der Passwortsicherheit erzielt wurden.Zwar bewegt sich die Welt langsam in Richtung Passkeys – einer neuen, passwortlosen Authentifizierungsmethode auf Basis biometrischer Daten –, doch bis Passkeys allgegenwärtig sind, bleiben starke Passwörter wichtig.»

