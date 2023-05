Das sind die grössten Cyber-Gefahren, die 2023 auch dich betreffen

«Der Krieg hält die Welt immer noch in Atem. Die Auswirkungen sind in vielerlei Hinsicht spürbar: drohende Strommangellage, Gasknappheit, Verlagerung von Kriegsaktivitäten in den Cyberraum, Sabotageakte auf kritische Infrastrukturen, jede Menge Fake News und eine intensive Medienberichterstattung über alle Kanäle hinweg. Die derzeitige Situation macht deutlich, dass logische und physische Sicherheit in Zeiten von Multikrisen Hand in Hand gehen.»

Swisscom-Manager Marco Wyrsch,

Head of Group Security