Reddit im Schlamassel: Gefährliche Hackerbande droht mit massivem Daten-Leak

Die 2005 gegründete Social-Media-Plattform soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Steve Huffman, CEO von Reddit, liess am Wochenende verlauten, dass das Unternehmen an den angekündigten API-Preiserhöhungen festhalte und nicht auf die Forderungen der Subreddit-Moderatoren eingehen werde.

Die ALPHV-Erpresser behaupten, dass sie zweimal versucht hätten, Reddit zu kontaktieren, am 13. April und am 16. Juni, und 4,5 Millionen US-Dollar für die Löschung der Daten verlangten, aber keine Antwort erhalten hätten.

Reddit hatte am 9. Februar über einen am 5. Februar festgestellten Hackerangriff informiert. Es hiess damals, ein Mitarbeiter sei Opfer eines Phishing-Angriffs geworden.

Die Bande war wiederholt in russischsprachigen Hacker-Foren aktiv. Einige ihrer Mitglieder sollen in früheren Jahren für die berüchtigte russische Hacker- und Erpresserbande REvil (später BlackMatter und DarkSide) tätig gewesen sein.

Die Erpressung erfolgt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Reddit, das 2023 an die Börse gehen will, ist derzeit von massiven User-Protesten betroffen (dazu unten mehr).

