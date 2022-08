Darum fordern Schweizer Experten härtere Gesetze gegen Hacker

Bund gerät bei Strom-Fragen weiter in die Kritik: «Verschwenden eine Unmenge an Energie»

Kleine und grosse Hersteller arbeiten schon seit langem am sich selbst aufladenden Solarauto. Jetzt ist das erste bereit für die Produktion. Es bietet Platz für die ganze Familie und auch der Preis stimmt.

Kein lästiges Warten mehr an der Ladestation, sich einfach von der Reiselust treiben lassen und im besten Fall ohne Nachladen auskommen: Mit einem selbst ladenden Solarauto könnte dieser Traum Wirklichkeit werden. Ingenieure und Entwickler in kleinen und grossen Unternehmen weltweit tüfteln an den zahlreichen technischen Herausforderungen und kommen der Lösung Schritt für Schritt näher. Der Sion des Münchner Startups Sono Motors stellt sich dem Konkurrenzkampf in der Elektromobilität.