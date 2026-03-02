Die von der US-Firma Anthropic entwickelte generative KI ist gemäss Meldungen «down». Bild: www.imago-images.de

KI Claude hat mit Störungen zu kämpfen

Claude, der KI-Dienst von Anthropic, hat mit massiven technischen Störungen zu kämpfen. Auf allen Plattformen kommt es vermehrt zu Fehlermeldungen. Erste Vorfälle wurden am Montagmittag, 2. März 2026, gemeldet und betreffen zahlreiche User weltweit.

Fehlermeldungen in der Schweiz. Bild: allestörungen.ch

Laut dem aktuellen Status-Update untersucht das Team das Problem weiterhin. Die erste Meldung erschien um 12.49 Uhr, ein Folge-Update um 13.06 Uhr bestätigte, dass die Untersuchung noch andauert.

Hauptsächlich betroffen seien die Weboberfläche (claude.ai), der Login-Prozess sowie die Authentifizierung für die KI-Programmierhilfe Claude Code. Gemäss den Angaben von Anthropic funktioniert die Programmierschnittstelle (API), über die sich Dritte mit Claude-Plattform verbinden können, derzeit wie vorgesehen.

Einen genaueren Zeitpunkt, wann die Probleme behoben werden, gibt es noch nicht, aber das Team arbeitet gemäss Anthropic aktiv an einer Lösung.

Hinter den Kulissen tobt seit Ende Februar ein bis dato beispielloser Konflikt zwischen Anthropic und der US-Regierung. Grund: Firmenboss Dario Amodei weigerte sich, die ethischen Sicherheitsleitplanken von Claude für militärische Zwecke zu lockern. Daraufhin ordnete Präsident Trump an, dass alle US-Bundesbehörden die Nutzung von Anthropic-Software einstellen müssen.

