Logitech wurde gehackt – Ransomware-Bande Clop droht mit Leak

08.11.2025, 06:4508.11.2025, 06:46

Der Schweizer Technologiekonzern Logitech ist laut «Tribune de Genève» und «24 Heures» Opfer einer Cyberattacke der Ransomware-Gruppe Clop geworden.

Die Angreifer hätten dem Unternehmen 24 Stunden Zeit gegeben, um ein Lösegeld zu zahlen, andernfalls würden gestohlene Daten veröffentlicht. Dies berichteten die Westschweizer Zeitungen am Freitagabend.

Der Angriff, der im Darknet bekannt gemacht worden sei, betreffe auch andere Institutionen wie die Harvard University und die «Washington Post». Logitech habe den Vorfall nicht kommentiert.

Laut Experten nutze Clop eine Sicherheitslücke in der Software «Oracle E-Business Suite», die von grossen Unternehmen eingesetzt werde.

(sda)

So läuft eine Ransomware-Attacke ab
1 / 17
So läuft eine Ransomware-Attacke ab
2021 machte watson publik, dass die am Genfersee gelegene Waadtländer Gemeinde Rolle von einem massiven Daten-Leak betroffen war – die Folge einer Ransomware-Attacke. In dieser Bildstrecke erfährst du, wie ein solcher Hackerangriff abläuft. Die wenigsten Leute wissen, was kriminelle Eindringlinge in fremden IT-Systemen so alles treiben.
