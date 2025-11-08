Logitech wurde gehackt – Ransomware-Bande Clop droht mit Leak

Der Schweizer Technologiekonzern Logitech ist laut «Tribune de Genève» und «24 Heures» Opfer einer Cyberattacke der Ransomware-Gruppe Clop geworden.

Die Angreifer hätten dem Unternehmen 24 Stunden Zeit gegeben, um ein Lösegeld zu zahlen, andernfalls würden gestohlene Daten veröffentlicht. Dies berichteten die Westschweizer Zeitungen am Freitagabend.

Der Angriff, der im Darknet bekannt gemacht worden sei, betreffe auch andere Institutionen wie die Harvard University und die «Washington Post». Logitech habe den Vorfall nicht kommentiert.

Laut Experten nutze Clop eine Sicherheitslücke in der Software «Oracle E-Business Suite», die von grossen Unternehmen eingesetzt werde.

(sda)