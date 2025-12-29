wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Digital
International

Rätsel um Horrorflug MH370: Neue Suche soll endlich Antworten bringen

epa04911079 (FILE) A file photo dated 29 July 2015 showing officers carrying a flaperon from an aircraft apparently washed ashore in Saint-Andre de la Reunion, eastern La Reunion island, France. Frenc ...
Die Boeing 777 ist nicht spurlos verschwunden. Mehrere Wrackteile wurden nach 2014 vor Afrikas Ostküste angespült.Bild: EPA/MAXPPP/QUOTIDIEN DE LA REUNION

Rätsel um Horrorflug MH370: Neue Suche soll endlich Antworten bringen

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Verschwinden einer Boeing 777 von Malaysia Airlines mit 239 Menschen an Bord soll am Dienstag eine neue Unterwasser-Suche nach dem Wrack starten.
29.12.2025, 12:4429.12.2025, 12:44

Das malaysische Verkehrsministerium hatte Anfang Dezember angekündigt, dass die Spezialfirma Ocean Infinity ihre Arbeit im Indischen Ozean noch vor Jahresende wieder aufnehmen werde. Für die Familien der 239 Opfer könnte es die letzte Chance sein, Antworten auf ihre vielen Fragen zu bekommen.

Inhaltsverzeichnis
Was war passiert?Wo wird gesucht?Was erhoffen sich betroffene Familien?Was war bei der letzten Suche los?QuellenMehr zu MH370

Was war passiert?

Melbourne, Australia - December 11, 2014: Malaysia Airlines Boeing 777 airliner departing Melbourne International Airport.
Es gibt ernst zu nehmende, faktenbasierte Erkenntnisse zu MH370, die auf einen mutmasslich suizidalen Täter im Cockpit schliessen lassen.Bild: imago-images.de

Das Flugzeug war am 8. März 2014 auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden und aus unbekanntem Grund vom Kurs abgewichen, wie sich später anhand von technischen Signalen rekapitulieren liess.

Bis heute wurden nur ein paar Dutzend Wrackteile an verschiedenen Küsten angeschwemmt. Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den Insassen aus 14 Ländern und dem Flugrekorder fehlt weiter jede Spur. Das Verschwinden der Maschine gehört zu den grössten Mysterien der Luftfahrtgeschichte.

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Wo wird gesucht?

Die neue Unterwasser-Suchaktion soll mit Unterbrechungen insgesamt 55 Tage laufen und sich auf bestimmte Gebiete im Indischen Ozean, rund 1500 Kilometer westlich von Australien, konzentrieren. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, die Unglücksmaschine zu finden, angeblich am höchsten. Die Regierung in Kuala Lumpur und die Verantwortlichen bei Ocean Infinity hatten zuvor eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Die malaysische Regierung stand wegen der MH370-Katastrophe wiederholt in der Kritik. Den Verantwortlichen wurde unter anderem vorgeworfen, die Suche nach dem Wrack nicht mit dem nötigen Eifer voranzutreiben. Ausserdem wurde die Kommunikation der Behörden gegenüber den Medien als mangelhaft bezeichnet.

Ungeklärt ist, ob das Forschungsschiff von Ocean Infinity mit seinen Unterwasser-Robotern auch ein nahe des vermuteten Absturzortes liegendes Gebiet absuchen wird, das vom unabhängigen MH370-Experten Richard Godfrey empfohlen wird. Er hat mit weiteren Fachleuten eine neuartige Ortungs-Methode entwickelt, die auf der Auswertung historischer Funkwellendaten basiert. Es geht um die Auswertung von digital aufgezeichneten Signalen von Amateurfunkern rund um den Globus, Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) genannt.

Das Forschungsschiff Amada 8605 – Teil der «Ocean Infinity»-Flotte – traf am 23. Dezember 2025 in Fremantle (Australien) ein, wurde aufgetankt und machte sich wenig später auf den Weg ins Suchgebiet.

Von Richard Godfrey veröffentlichte Grafik zur neuen Suche nach MH370 im Indischen Ozean (2025).
Von Richard Godfrey veröffentlichte Grafik zur neuen Suche nach MH370. Die blauen Punkte markieren die von Aviatik-Fachleuten und Meeresströmungs-Forschern vermuteten Standorte des Wracks.quelle: mh370search.com

Die Wassertiefe im Zielgebiet im Indischen Ozean variiert stark zwischen 1000 und 5000 Metern.

Gut zu wissen: Mehrere Experten sind zuversichtlich, dass die Flugschreiber (Blackboxes) auch nach über 11 Jahren im Meerwasser auslesbar sind, sofern die Speichermodule physisch intakt geblieben sind.

Was erhoffen sich betroffene Familien?

MH370 debris hand over to Malaysia PUTRAJAYA, MALAYSIA - NOVEMBER 30: Grace Subathirai Nathan, daughter of MH370 passenger Anne Daisy shows a serial number of debris found in Madagascar, believed to b ...
Die Tochter einer MH370-Passagierin zeigt auf die Seriennummer eines angeschwemmten Wrackteils.Bild: imago-images.de

Der Ehemann einer bei dem Unglück ums Leben gekommenen Frau sagte dem australischen Sender SBS:

«Die Suche ist mir persönlich wichtig, weil ich glaube, dass sie uns vielleicht etwas mehr darüber verraten könnte, was geschehen ist.»

Für viele Familien habe die neuerliche Suche eine sehr tiefe persönliche Bedeutung, weil es darum gehe, endgültig Abschied nehmen zu können.

Verschollen – was mit Flug MH370 wirklich geschah

Ein Gericht in Peking hatte am 8. Dezember in erster Instanz geurteilt, dass acht Familien vermisster Passagiere finanzielle Entschädigungen von Malaysia Airlines erhalten sollen.

Die meisten Passagiere waren Chinesen. In Peking hatten Hinterbliebene in den Jahren nach dem Unglück immer wieder vor der malaysischen Botschaft protestiert.

2016 hatten Dutzende Familien Malaysia Airlines in verschiedenen Punkten verklagt, so dass mehr als 70 Verfahren angestossen wurden. Später kam es in 47 Fällen zu einer Einigung mit der Airline. Nach dem Urteil in Peking waren Stand Anfang Dezember noch mehr als 20 Verfahren offen.

Was war bei der letzten Suche los?

Das Unternehmen Ocean Infinity mit Sitz in den USA und Grossbritannien hatte bereits im Februar 2025 eine neue Suche mithilfe eines Tiefsee-Versorgungsschiffs und autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) gestartet, mit denen der Meeresboden nach Spuren der vermissten Boeing 777 überprüft werden sollte.

Die Aktion fand Berichten zufolge etwa 1500 Kilometer vor der Küste von Perth in Westaustralien statt. Im April wurden die Arbeiten angeblich wegen schlechter Wetterbedingungen zunächst ausgesetzt.

Suche nach MH370 offenbar eingestellt – das wissen wir

Ocean Infinity hatte einen «Kein Fund, keine Bezahlung»-Deal mit der malaysischen Regierung in Kuala Lumpur ausgehandelt und wird für die Mission nur dann mit umgerechnet rund 55 Millionen Franken entlohnt, falls die Maschine gefunden wird. Das Unternehmen war schon Teil einer früheren, erfolglos verlaufenen Suche im Jahr 2018 gewesen.

Hoffnung gibt es auch, weil Ocean Infinity bei früheren Suchaktionen nach Wracks erfolgreich war: So hatte unter anderem ein Mini-Unterwasserfahrzeuge 2018 das im Jahr zuvor verschollene argentinische U-Boot «ARA San Juan» vor der Küste Patagoniens aufgespürt.

Quellen

Video: YouTube/Airline News with Geoffrey Thomas

(dsc)

Mehr zu MH370

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Flug MH370 – Funde am Strand
1 / 10
Flug MH370 – Funde am Strand
Er suchte während Jahren unermüdlich nach Trümmerteilen von Flug MH370. Im Gegensatz zu den staatlichen Suchaktionen konzentrierte sich Blaine Gibson auf angeschwemmtes Strandgut.
quelle: epa blaine alan gibson / blaine alan gibson / handout
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Zukunft des Fliegens ist elektrisch
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Saugroboter-Hersteller iRobot bankrott – Chinesen sollen Firma übernehmen
Die Aktionäre des US-Unternehmens gehen wohl leer aus.
Der amerikanische Saugroboter-Hersteller iRobot hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt und soll von seinem chinesischen Auftragsfertiger übernommen werden.
Zur Story