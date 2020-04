Digital

Internet-Störung bei UPC: Darum hatten Kunden gestern Abend kein Internet



Darum hatten UPC-Kunden gestern Abend wiederholt kein Internet

UPC kämpfte am Montagabend immer wieder mit Internetstörungen. Das Problem bestand in der ganzen Schweiz sowie in Teilen Europas. Die Störung trat erstmals um 18 Uhr auf. Ab diesem Zeitpunkt fiel das Internet immer wieder für zehn bis fünfzehn Minuten aus oder war nur noch sehr langsam.



Nun nimmt die Kabelnetzbetreiberin Stellung:



«Am Montagabend, zwischen 18:00 und 01:15 Uhr, lag schweizweit bei vielen UPC Kunden ein vorübergehendes Breitbandproblem vor, welches zu mehrfachen, kurzen Verbindungsabbrüchen führte, bevor die Konnektivität wiederhergestellt werden konnte.



Wir haben in der Nacht auf heute eine Konfiguration ausgerollt, die verhindert, dass das Problem erneut auftritt. Unsere Teams führen nun abschliessende Überprüfungen und Analysen durch, um die aktuelle Lösung zu validieren.



Bei vereinzelten UPC Kunden könnte es allenfalls noch zu leichten Beeinträchtigungen als Folge dieser Störung kommen, aber wir arbeiten daran, diese so schnell wie möglich zu beheben.



Wir verstehen, dass solche Service-Unterbrechungen frustrierend sind und entschuldigen uns in aller Form für die entstandenen Unannehmlichkeiten.»



Betroffen gewesen seien alle Dienste, bei welchen Daten übermittelt werden. Also Internet, Video-on-Demand und Replay-TV.



Das Problem betraf die ganze Schweiz sowie Teile Europas, wie Mediensprecherin Stephanie Niggli bereits am Montagabend sagte. So hätten etwa auch die Schwesterngesellschaften UPC Polen oder Virgin Media in England eine Störung gemeldet. Auch in Deutschland gab es zeitgleich Probleme.



Mein ich das nur oder ist halb Deutschland gerade ohne Internet? Ich druecke #Unitymedia feste die Daumen, dass das #FlattenTheCurve Prinzip da auch Einzug haelt.

Ich bin mir sicher, dass die hinter den Kulissen rotieren wie verrueckt! pic.twitter.com/6iBaJvr7V4 — Sascha (潘賞世) Pallenberg (@sascha_p) April 28, 2020

Auf der Webseite «allestörungen.ch» waren am Montagabend über 9000 Meldungen eingegangen. Auch auf Twitter berichteten viele User von Problemen.

Was für ein Abend @UPC_Switzerland. 😳 Was war die Ursache für die Probleme .... #PeeringMatters pic.twitter.com/c7J0b8j1Q9 — Manuel Oetiker (@moetiker) April 28, 2020

