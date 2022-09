Amazon zufolge haben 25 Millionen Menschen weltweit «Die Ringe der Macht» am ersten Tag der Veröffentlichung gesehen. bild: amazon studios/ben rothstein

Rekord: So viele Menschen haben den Start von «Ringe der Macht» verfolgt

Seit diesem Freitag gibt es wieder neue Geschichten aus Mittelerde. «Die Ringe der Macht» sei dank. Von dem Angebot machten offenbar viele Menschen Gebrauch.

Der Start von «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» ist laut Amazon das erfolgreichste Seriendebüt aller Zeiten für das Unternehmen. Zum ersten Mal überhaupt habe Amazons Streamingdienst Prime Video eine Zuschauerstatistik veröffentlicht, berichtet «The Hollywood Reporter» über die Zahlen zum Serienstart.

Amazon zufolge haben 25 Millionen Menschen weltweit «Die Ringe der Macht» am ersten Tag der Veröffentlichung gesehen. Laut Prime Video ist dies die beste Premiere des Streamingdienstes aller Zeiten. Seit dem 2. September sind die ersten beiden Episoden abrufbar. Die sechs weiteren Folgen von Staffel eins sollen jeweils wöchentlich von der Nacht auf Freitag veröffentlicht werden.

«Wir sind ein paar Wochen vom Produktionsstart entfernt»

«Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» gilt als teuerste Serie aller Zeiten. Insgesamt sollen fünf Staffeln geplant sein. Die TV-Show spielt im zweiten Zeitalter in der Geschichte von Mittelerde. Und damit Tausende von Jahren vor den Ereignissen von «Der Hobbit» und «Der Herr der Ringe».

Die Dreharbeiten für die erste Staffel fanden bis in den Sommer 2021 in Neuseeland statt. Die zweite Staffel wird nicht mehr in der alten «Herr der Ringe»-Heimat, in der auch Peter Jackson damals die Originalfilme drehte, entstehen. Grossbritannien ist als Produktionsstandort vorgesehen. «Wir haben unsere Entwürfe für Staffel 2 geschrieben», berichtete Showrunner JD Payne kürzlich im Interview mit dem britischen TV-Magazin «Radio Times» und fügte an: «Wir sind ein paar Wochen vom Produktionsstart entfernt.»

