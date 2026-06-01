KSI, der Künstlername des britischen YouTube-Stars steht für Knowledge, Strength und Integrity, also Wissen, Stärke und Integrität. Bild: keystone

Multimillionär und YouTube-Star KSI verlässt YouTube-Gruppe Sidemen

Wie der 32-jährige Brite in einem emotionalen Video auf seinem YouTube-Kanal bekannt gab, wird er die erfolgreiche YouTube-Gruppe per sofort verlassen.

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Millionär, Rapper, Boxer, Getränkehersteller und Fussballklub-Eigentümer kann sich KSI, bürgerlich Olajide Olayinka Williams Olatunji, nennen. Teil der wohl erfolgreichsten YouTube-Creator-Gruppe der Welt ist er aber nicht mehr.

Nach über 13 Jahren als Teil der Sidemen hat KSI seinen sofortigen Abschied aus der Gruppe auf seinem YouTube-Kanal bekannt gegeben. Nach eigenen Angaben habe er die Entscheidung über mehrere Monate hinweg sorgfältig abgewogen.

«Das ist ehrlich gesagt das schwierigste Video, das ich jemals machen musste», sagte KSI. Er habe lange darüber nachgedacht, was der richtige Schritt sei. Nun stehe fest: Das am Sonntag, 31. Mai, veröffentlichte Sidemen-Video werde sein letzter Auftritt als Teil der Sidemen sein.

Das Abschiedsvideo von KSI

Hohe Belastung als Grund

Der YouTuber mit über 18 Millionen Abonnenten betonte, dass es keinen Streit innerhalb der Gruppe gegeben habe. Die Entscheidung sei ausschliesslich von ihm selbst getroffen worden. In den vergangenen Jahren habe er sich zunehmend zwischen verschiedenen Projekten hin- und hergerissen gefühlt.

Neben seiner Karriere als Content Creator ist KSI vor allem auch als Musiker, Unternehmer und TV-Persönlichkeit aktiv. So erwarb er erst kürzlich eine Minderheitsbeteiligung am Fussballklub Dagenham & Redbridge FC und führt gemeinsam mit der US-amerikanischen YouTube-Persönlichkeit die Energy-Drink-Marke «Prime». Zuletzt war er auch als Juror in der britischen Castingshow «Britain's Got Talent» zu sehen.

«Ich habe das Gefühl, seit Jahren mit 100 Meilen pro Stunde unterwegs zu sein», erklärte er in seinem Video. Die anderen Mitglieder der Gruppe hätten deshalb jemanden verdient, der sich mit voller Energie einbringen könne.

Sidemen reagieren überrascht

In einer Mitteilung auf Social Media bestätigten die Sidemen den Abschied ihres langjährigen Weggefährten. Die Nachricht sei für die Gruppe aber überraschend gekommen. Man habe gemeinsam eine aussergewöhnliche Reise erlebt und wünsche KSI für seine zukünftigen Projekte nur das Beste, hiess es in dem Statement. Gleichzeitig kündigte die Gruppe an, bereits an neuen Projekten zu arbeiten.

Fans glaubten erst an Prank

Viele Fans hatten zunächst vermutet, dass es sich bei der Ankündigung um einen Scherz oder eine Marketingaktion handeln könnte. Nachdem ein Sprecher von KSI die Echtheit der Entscheidung bestätigte, reagierten zahlreiche Zuschauer mit emotionalen Kommentaren. Unter dem Video bedankten sich viele Fans für die gemeinsamen Jahre und wünschten dem Creator Erfolg für seinen weiteren Weg.

Wohl erfolgreichste Creator-Gruppe der Welt

Die Sidemen zählen zu den erfolgreichsten Creator-Kollektiven weltweit. Gegründet wurde die britische Gruppe Anfang der 2010er-Jahre von KSI und weiteren YouTubern. Neben ihm gehören Simon Minter, Josh Bradley, Vikram Barn, Tobi Brown, Ethan Payne und Harry Lewis zur festen Besetzung.

Bekannt wurde die Gruppe auf YouTube mit Challenge- und Comedy-Formaten. Später kamen Dating-Shows, grosse Live-Produktionen und ihr jährliches Charity-Fussballspiel hinzu, das Millionen für wohltätige Zwecke einspielt. Auf ihrem erfolgreichsten YouTube-Video konnten sie über 100 Millionen Views sammeln.

Das erfolgreichste Sidemen-Video aller Zeiten mit rund 117 Millionen Views. Dabei macht eine Hälfte der Gruppe Ferien für 200 Pfund, die andere Hälfte für 20'000 Pfund.

Neben ihren Inhalten auf YouTube haben sich die Sidemen auch als Marke etabliert. Mit Projekten wie der Fast-Food-Kette «Sides», dem Getränkeunternehmen «XIX Vodka» sowie Merchandising und Live-Events erschliessen sie zusätzliche Geschäftsfelder ausserhalb der Plattform. Insgesamt vereinen die YouTube-Kanäle der Mitglieder und der Gruppe zusammen mehr als 140 Millionen Abonnenten. (ear)