freundlich11°
DE | FR
burger
Digital
Spass

20 Jahre Spotify: Die lustigen Reaktionen auf das neue Spotify-Logo

Spotify ändert Logo kurzzeitig: User sind muff – aber lustig

19.05.2026, 11:0019.05.2026, 11:02

Seit Mitte Mai kommt das Spotify-Logo auf vielen Handys als dreidimensionale Disco-Kugel daher.

Bild
bild: x

Doch die temporäre Aktion zum 20. Firmenjubiläum des Musik-Streamingdienstes stimmt die Abonnenten semi-glücklich: Ein Stürmlein der Entrüstung fegt durchs Netz, die Reaktionen auf die glitzernde Discokugel liessen nicht lange auf sich warten.

Bei der Spotify-Discokugel kommt nicht nur Freude auf.

Spotify Loog
Bild: instagram

Wer auch immer das entworfen hat, gehört gefeuert

Da ist das Farbkonzept schnell einmal dahin.

Spotify neues Logo
Bild: x

Das neue Spotify-Logo ist so hässlich. Dieser Scheiss greift meine Augen an

DRAMA PUR!!!

Spotify Logo
Bild: x

Dass Spotify ihr Logo geändert hat, ist der grösste Fehler, den sie je begangen haben

Plötzlich sind alle verwirrt!

Spotify neues Logo
Bild: instagram

Bin ich der einzige Trottel, der immer das Gefühl hat, das App sei gerade am Updaten?

Ein interessanter Vergleich …

Spotify Logo
Bild: x

Das neue Spotify-Logo im Grunde genommen

Stellt euch nur mal vor, andere Apps würden in Sachen Glamour nachziehen!

Spotify Logo
Bild: x

SO! VIEL! GLITZER!

Spotfy Logo Memes
Bild: x

Wäre doch zauberhaft, oder?

Spotify Logo
Bild: x
Was war dein erstes auf Spotify gestreamtes Lied? – Eine neue Funktion verrät es dir

Spotify ist bestimmt für User-Ideen offen

Spotify Logo
Bild: x

Dann heisst es wohl: Abwarten

Spotify Logo
Bild: x

Spotify, wann kriegen wir unser altes Logo zurück?

Es gibt sie aber auch, die Menschen, die das neue Logo feiern:

Spotify ändert Logo
Bild: x

Die Leute sind doch einfach beschissen-langweilig. Ist doch nichts falsch am neuen Logo

Für alle, die wegen des glitzernden Logos etwas panisch geworden sind: Es kommt bald wieder weg. Der Streaming-Riese bestätigte:

Bild
bild x via androidauthority

«Okay, wir wissen, dass Glitzer nicht jedermanns Sache ist. Unser vorübergehendes Glitzer-Makeover endet bald. Nächste Woche kehrt das gewohnte Spotify-Symbol zurück.»

Dann ist die Welt ja wieder in Ordnung.

Bis sowas passiert ...

Watson Logo im Stil von Spotify
Bild: watson

Hehe.

(sim)

Mehr zum Thema Streaming:

20 Jahre Spotify: Diese Musik, Podcasts und Hörbücher wurden am meisten gestreamt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Speicherplatz für Musik auf dem iPhone
1 / 8
Mehr Speicherplatz für Musik auf dem iPhone
Zu wenig Speicherplatz auf dem iPhone: Wer ein Apple-Handy mit 16 oder gar nur acht Gigabyte Speicherplatz nutzt, dürfte das Problem kennen. Mit diesem Trick lässt sich möglicherweise einiges an Platz schaufeln ...
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mehr ESC-Songs, die ohne Musik gar nicht mal so gut klingen
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kanton Wallis verweigert Freigabe von Crans-Montana-Akten – die Sonntagsnews
Die Auslieferung eines mutmasslichen Menschenhändlers in dessen Freiheit und die Zurückhaltung von Akten zu Crans-Montana aus Angst vor Druck auf die Staatsanwaltschaft: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
Das umstrittene Cardioband ist nach Angaben der «NZZ am Sonntag» nicht nur in der Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) eingesetzt worden. Am Inselspital Bern wurde es insgesamt 36 Mal implantiert, wie die Zeitung schrieb. Das Inselspital habe interne Abklärungen eingeleitet. Auffällige Todesfälle habe man nicht festgestellt. Zu möglichen Komplikationen äusserte sich das Spital nach Angaben der Zeitung nicht. In Luzern sei das Band zweimal verwendet worden, als längst kritische Berichte dazu erschienen waren. Komplikationen seien keine bekannt, teilte das Spital der Zeitung mit. Am Tessiner Herzzentrum werde das Cardioband weiterhin als Behandlungsmethode aufgeführt. Das Herzzentrum sowie das Spital in Mailand, wo der ehemalige Herzchirurg des USZ, Francesco Maisano, arbeite, antworteten laut der Zeitung nicht auf eine Anfrage.
Zur Story