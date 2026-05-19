Spotify ändert Logo kurzzeitig: User sind muff – aber lustig

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Seit Mitte Mai kommt das Spotify-Logo auf vielen Handys als dreidimensionale Disco-Kugel daher.

Doch die temporäre Aktion zum 20. Firmenjubiläum des Musik-Streamingdienstes stimmt die Abonnenten semi-glücklich: Ein Stürmlein der Entrüstung fegt durchs Netz, die Reaktionen auf die glitzernde Discokugel liessen nicht lange auf sich warten.

Bei der Spotify-Discokugel kommt nicht nur Freude auf.

Wer auch immer das entworfen hat, gehört gefeuert

Da ist das Farbkonzept schnell einmal dahin.

Das neue Spotify-Logo ist so hässlich. Dieser Scheiss greift meine Augen an

DRAMA PUR!!!

Dass Spotify ihr Logo geändert hat, ist der grösste Fehler, den sie je begangen haben

Plötzlich sind alle verwirrt!

Bin ich der einzige Trottel, der immer das Gefühl hat, das App sei gerade am Updaten?

Ein interessanter Vergleich …

Das neue Spotify-Logo im Grunde genommen

Stellt euch nur mal vor, andere Apps würden in Sachen Glamour nachziehen!

Bild: x

SO! VIEL! GLITZER!

Wäre doch zauberhaft, oder?

Spotify ist bestimmt für User-Ideen offen

Dann heisst es wohl: Abwarten

Spotify, wann kriegen wir unser altes Logo zurück?

Es gibt sie aber auch, die Menschen, die das neue Logo feiern:

Die Leute sind doch einfach beschissen-langweilig. Ist doch nichts falsch am neuen Logo

Für alle, die wegen des glitzernden Logos etwas panisch geworden sind: Es kommt bald wieder weg. Der Streaming-Riese bestätigte:

bild x via androidauthority

«Okay, wir wissen, dass Glitzer nicht jedermanns Sache ist. Unser vorübergehendes Glitzer-Makeover endet bald. Nächste Woche kehrt das gewohnte Spotify-Symbol zurück.»

Dann ist die Welt ja wieder in Ordnung.

Bis sowas passiert ...

Bild: watson

Hehe.

(sim)