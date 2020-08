Digital

Netflix testet eine Shuffle-Funktion, um Serien «zufällig» abzuspielen



Netflix testet neue Funktion, an der sich die Geister scheiden

Beilm Video-Streamingdienst lassen sich Filme und Serien nach dem Zufallsprinzip wiedergeben. Das steckt dahinter.

Was ist neu?

Netflix testet einen Shuffle-Button, also eine Funktion, die es den Nutzern des Streamingdienstes ermöglicht, Filme und Serien scheinbar zufällig wiederzugeben. Entsprechende Tests sollen bereits seit Juli laufen.

Das Positive aus Sicht von The Verge, das in der Nacht auf Mittwoch über die Shuffle-Funktion berichtet hat: Damit könne man «einen weiteren Streit» mit der Partnerin oder dem Partner vermeiden, was man sich ansehen wolle.

Natürlich steckt hinter einer solchen «Zufallsauswahl» ein Algorithmus, der die User-Präferenzen berücksichtigt.

Wie sieht es aus?

Das US-Unternehmen, das seinen kostenpflichtigen Streamingdienst rund um den Globus anbietet, testet bereits einige potenzielle Möglichkeiten, wie das Feature aussehen könnte. Darunter sei die Variante «Play Something».

Als diese Twitter-Userin den Zufalls-Knopf betätigte, löste das eine Episode der Netflix-Serie «Umbrella Academy» aus mit der Erklärung, «weil Sie Spider-Man gesehen haben».

Wann kommt das?

Bislang gibts das neue Feature testweise und nur auf TV-Geräten.

The Verge zitiert einen Netflix-Repräsentanten:

«Wir führen diese Tests in verschiedenen Ländern und für unterschiedliche Zeiträume durch – und machen sie nur dann auf breiter Basis verfügbar, wenn die Leute sie nützlich finden.» quelle: theverge.com

Zuvor hatte Netflix ein Feature getestet, das den Kundinnen und Kunden eine zufällige Folge einer bestimmten TV-Show anzeigte. Das klinge viel nützlicher, meint The Verge.

