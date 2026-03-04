Am Dienstag haben die Kalifornier ihre neuen Laptops vorgestellt. Bild: Apple

Apple präsentiert 2026er-Macbooks – so viel kostet das neue «Air»

Die Produktvorstellungen bei Apple gehen weiter: Nachdem der US-Konzern am Montag sein Günstig-Handy iPhone 17e gezeigt hat, gibt es jetzt verbesserte Macs. Alle Einzelheiten.

Steve Haak, Marcel Horzenek / t-online

Eine Woche voller Hardware-Ankündigungen: Am Montag hat Apple das iPhone 17e und ein verbessertes iPad Air vorgestellt, am Dienstag folgten aktualisierte MacBooks mit neuen Chips. Wie das Unternehmen mitteilt, bekommt das MacBook Pro die eigenen Silicon-Prozessoren M5 Pro und M5 Max.

Was ändert sich mit den neuen Macbooks?

Wie gehabt, sind die Apple-Notebooks weiterhin in zwei Grössen erhältlich. Es gibt ein 14-Zoll-Modell und eine 16-Zoll-Variante. Am Design der Laptops hat sich im Vergleich zu den Modellen aus dem letzten Jahr nichts geändert. Weiterhin können die User wählen, ob sie eine Variante mit einem herkömmlichen Display haben wollen oder einen Bildschirm mit Nanotexturglas – was Spiegelungen verringert.

Bereits im vergangenen Herbst hatte Apple den leistungsschwächeren M5-Prozessor vorgestellt, den der Konzern in sein iPad Pro, MacBook Pro 14 Zoll und seiner Mixed-Reality-Computerbrille Vision Pro eingebaut hat. Jetzt bekommt auch das MacBook Air den M5-Chip, wie Apple mitgeteilt hat.

Zurück zu den MacBooks mit M5 Pro und M5 Max: Dank der neuen Chips bieten die Geräte laut Apple eine bis zu doppelt so schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zur vorherigen Generation. Daten werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 14,5 GB/s auf den Datenträger geschrieben und von dort gelesen.

KI-Systeme werden direkt auf dem Gerät ausgeführt

Auch die Rechengeschwindigkeit wurde verbessert: «Das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max definiert neu, was auf einem Pro Laptop möglich ist, jetzt bis zu 4-mal schneller als die vorherige Generation», wird John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple, in der entsprechenden Medienmitteilung zitiert. Mit einer speziellen KI-Beschleunigung in der Grafikeinheit des Chips könnten fortschrittliche KI-Systeme direkt auf dem Gerät ausgeführt werden.

Überraschung beim Speicher: Wie Apple mitteilt, kommt das MacBook Pro mit M5 Pro standardmässig mit 1 TB Speicher und beim MacBook Pro mit M5 Max sind es 2 TB in der Standardkonfiguration. Zusätzlich wird auch das MacBook Pro 14 Zoll mit dem M5-Chip standardmässig mit 1 TB Speicher ausgeliefert.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen MacBook-Modelle lassen sich laut Apple ab sofort online vorbestellen. Die Geräte sollen ab dem 11. März ausgeliefert werden und sind dann auch im Handel erhältlich.

Das MacBook Pro mit M5 Pro und 14 Zoll Bildschirmgrösse ist ab 2000 Franken erhältlich. Für das 16-Zoll-Modell will Apple mindestens 2500 Franken haben. Das 14-Zoll-Modell vom MacBook Pro mit M5 Max kostet ab 3399 Franken, die 16-Zoll-Version ab 3700 Franken in der Standard-Variante. Das MacBook Pro mit M5 in 14 Zoll und 1 TB Speicher kostet 1600 Franken und damit so viel wie zuvor mit 512 GB Speicher. Die MacBooks sind in «Space Schwarz» und Silber erhältlich.

Für das MacBook Air mit M5-Chip will Apple in der 13-Zoll-Variante 1050 Franken haben. Das 15-Zoll-Modell ist für 1200 Franken erhältlich. Beide Modelle kommen mit 512 GB Speicher und damit mit doppelt so viel wie beim Vorgängermodell. Die Geräte gibt es wie gehabt in den Farben «Himmelblau», «Mitternacht», «Polarstern» und Silber.

