Apple lanciert neues Budget-iPhone 17e – und überrascht beim Speicher
Apple hat am Montag per Medienmitteilung das iPhone 17e vorgestellt. Das neue Smartphone löst das 16e als bisheriges Einstiegsmodell ab.
Bei seinem günstigsten iPhone-Modell setzt Apple auf innere Werte und korrigiert einen der grössten Kritikpunkte des Vorgängers. Das 17e kommt mit dem aktuellen A19-Chip, der in der iPhone-17-Serie steckt.
Ab 599 Franken
Die vielleicht wichtigsten Neuerungen für den Alltag: Apple spendiert dem 17e den magnetischen Ladegerät-Anschluss «MagSafe» und verdoppelt den internen SSD-Basisspeicher auf 256 Gigabyte (GB) – und das bei unverändertem Einstiegspreis (599 Franken).
Das iPhone 17e ist in Schwarz, Weiss und Hellrosa mit einer Speicherkapazität von 256 GB oder 512 GB erhältlich.
Online-Vorbestellungen sind laut Apple-Mitteilung ab morgen Mittwoch, 4. März, möglich. Die Auslieferung soll ab Mittwoch, 11. März, stattfinden.
Dank A19-Chip und dem neuen C1X-Modem (Apples eigener Funkchip) dürfte das iPhone 16e zukunftssicher sein. Das 6,1-Zoll-Display bleibt allerdings bei 60 Hertz (Hz), bietet also keine adaptive Bildwiederholrate, bei Apple «ProMotion» genannt. Zudem hat auch das neue Budget-iPhone nur eine Kameralinse auf der Rückseite (48 Megapixel, mit 2-fachem optischem Zoom).
Quellen
- apple.ch: Apple stellt das iPhone 17e vor (2. März)
(dsc)