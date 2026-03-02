Das neu günstigste Apple-Handy gibt es in diesen Farben. Bild: Apple

Apple lanciert neues Budget-iPhone 17e – und überrascht beim Speicher

Gute Nachricht für Sparfüchse: Apple verdoppelt die Basis-Speicherausstattung bei gleichbleibendem Einstiegspreis.

Apple hat am Montag per Medienmitteilung das iPhone 17e vorgestellt. Das neue Smartphone löst das 16e als bisheriges Einstiegsmodell ab.

Bei seinem günstigsten iPhone-Modell setzt Apple auf innere Werte und korrigiert einen der grössten Kritikpunkte des Vorgängers. Das 17e kommt mit dem aktuellen A19-Chip, der in der iPhone-17-Serie steckt.

Ab 599 Franken

Die vielleicht wichtigsten Neuerungen für den Alltag: Apple spendiert dem 17e den magnetischen Ladegerät-Anschluss «MagSafe» und verdoppelt den internen SSD-Basisspeicher auf 256 Gigabyte (GB) – und das bei unverändertem Einstiegspreis (599 Franken).

Das iPhone 17e ist in Schwarz, Weiss und Hellrosa mit einer Speicherkapazität von 256 GB oder 512 GB erhältlich.

Online-Vorbestellungen sind laut Apple-Mitteilung ab morgen Mittwoch, 4. März, möglich. Die Auslieferung soll ab Mittwoch, 11. März, stattfinden.

Das iPhone 17e unterstützt MagSafe für schnelles kabelloses Laden und lässt sich mit einer Reihe von Adaptern, Hüllen und anderem Zubehör koppeln. Bild: Apple

Dank A19-Chip und dem neuen C1X-Modem (Apples eigener Funkchip) dürfte das iPhone 16e zukunftssicher sein. Das 6,1-Zoll-Display bleibt allerdings bei 60 Hertz (Hz), bietet also keine adaptive Bildwiederholrate, bei Apple «ProMotion» genannt. Zudem hat auch das neue Budget-iPhone nur eine Kameralinse auf der Rückseite (48 Megapixel, mit 2-fachem optischem Zoom).

