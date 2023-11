Der Verein WRO Schweiz führe die Olympiade in freiwilliger Arbeit durch. Seit 2017 sei man Mitglied der Wissenschafts-Olympiade mit ihren Wettbewerben in Biologie, Chemie, Geographie, Linguistik, Mathematik, Informatik, Philosophie, Physik und Wirtschaft.

In der Alterskategorie «Seniors», in der Quirin Meier und Mael Strasser mitmachten, galt es für die Roboter, Schiffe zu entladen, zu betanken und zu lotsen (siehe Video).

Es sei das allererste Mal überhaupt, dass es ein Schweizer Team ganz an die Spitze der Rangliste geschafft habe, teilte die Universität Bern am Montag mit.

Musk will angeblich 25'000-Dollar-Tesla in Deutschland bauen – und was tut die Konkurrenz?

Elon Musk will anscheinend das neue Tesla-Modell in Deutschland produzieren. Doch wenn der Einsteiger-Tesla dereinst kommt, wird er auf mehrere Elektroautos unter 30'000 Franken treffen.

Elon Musk steht wieder unter Strom. Am Freitag warnte er an einem KI-Gipfel mit Staatsoberhäuptern und Tech-Unternehmern in London vor den «existenziellen Bedrohungen» künstlicher Intelligenz. Am Wochenende stellte der Neo-KI-Unternehmer seinen ChatGPT-Rivalen Grok vor. Und fast zeitgleich besuchte er die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin und machte offenbar nebenbei eine brisante Ankündigung.