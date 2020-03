Digital

Tesla

Meilenstein und Rekord: Tesla hat 1 Million Elektroautos produziert



bild: tesla

Meilenstein und Rekord: Tesla hat 1 Million Elektroautos produziert

Via Twitter hat Elon Musk in der Nacht auf Dienstag seinem Unternehmen zur Produktion von 1 Million Elektroautos gratuliert. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sorgte für zahlreiche begeisterte Reaktionen.

«100 Jahre Innovation», twitterte ein anderer User bild: twitter

Musk verdiene seine eigene Statue, meinte dieser Photoshop-Künstler bild: twitter

Sterben die «Verbrenner»-Produzenten wie einst die Dinosaurier aus, weil Tesla wie ein Meteorit eingeschlagen hat? bild: twitter

Was mit Fahrzeug Nummer 1'000'000, einem roten Model Y, passieren soll, wurde noch nicht kommuniziert.

Die Chinesen überholt

Kein anderer Autohersteller habe ein solches Volumen erreicht, wenn es um die Produktion von Elektro-Personenwagen mit grosser Reichweite gehe, schreibt Electrek.co. Der neue Meilenstein weise auch auf eine bedeutende Produktionssteigerung hin bis zum ersten Quartal 2020.

Basierend auf unabhängigen Zählungen sei Tesla bereits im vergangenen Jahr zum weltweit grössten Hersteller von Elektroautos geworden, als es Chinas BYD überholte.

Die Produktionskapazität habe sich 2020 mit dem Hochfahren der Produktion im Giga-Werk Shanghai erhöht, dem zweiten fahrzeugproduzierenden Werk von Tesla weltweit.

Das Unternehmen wolle in Shanghai eine jährliche Produktionsrate von 150'000 Elektroautos erreichen. Zusammen mit dem Werk in Fremont, das bis Ende 2020 eine Kapazität von 500'000 Autos überschreiten soll, dürfte Tesla eine jährliche Produktionskapazität von 650'000 Autos schaffen. Noch offen ist, wann das Werk in Deutschland in Betrieb geht.

Am 24. Juli 2006 hatte Tesla nach dreijähriger Entwicklungszeit sein erstes Modell, den Roadster, vorgestellt. Es folgten das Model S, Model 3, Model X und Model Y. Neben einem neuen Tesla Roadster (Bauform 2020) sei auch noch an den Elektro-Lastwagen namens Tesla Semi (2017) und den futuristischen Cybertruck erinnert, der 2019 vorgestellt wurde.

(dsc, via electrek.co)

Abonniere unseren Newsletter