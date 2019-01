Digital

Autonomer Tesla überfährt (vielleicht) ausgebüxten Roboter



Am Rande der CES hat es einen Unfall gegeben: Ein Roboter der Firma Promobot hatte sich auf die Strasse verirrt und wurde von einem Tesla erfasst. Der russische Hersteller spricht von einem Totalschaden.

Laura Stresing / t-online

Ein Artikel von

Vor der offiziellen Eröffnung der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat es den ersten Unfall mit einem Roboter gegeben. Das menschenähnliche Modell der russischen Firma «Promobot» hatte sich offenbar selbständig gemacht und war auf die Strasse zwischen den Messehallen geraten, wo er von einem Auto angefahren wurde.

Wie eine Pressesprecherin der CES t-online.de bestätigte, ereignete sich der Unfall bereits am Sonntagabend. «Der Roboter ist offenbar ausgebüchst. Er hätte nicht auf der Strasse sein dürfen», sagte Izzy Santa. Wie der Promobot die Messehalle unbeaufsichtigt verlassen konnte, sei noch unklar. «Wir schauen uns das gerade noch an.»

PR-Stunt?

Der Hersteller des beschädigten Roboters, ein Startup aus Russland, hatte am Montag ein Video von dem Vorfall veröffentlicht. Demnach handelte es sich bei dem Unfallwagen um einen Tesla S, also ein Auto, das ein so genanntes Fahrassistenzsystem besitzt. Nach dem Unfall hielt das Fahrzeug nicht an. Ein Messemitarbeiter eilte dem umgekippten Promobot zu Hilfe.

In sozialen Medien wird nach der Veröffentlichung darüber spekuliert, ob der Unfall ein geplanter PR-Stunt der Roboterfirma sein könnte. Einige Zuschauer wollen am Anfang des Videos ein Seil erkannt haben, mit dem der Roboter umgezogen worden sein könnte. Offenbar ist der Polizei in Las Vegas kein derartiger Vorfall bekannt, was in Anbetracht des angeblich hohen Schadens verwundert. Also doch nur ein PR-Stunt?

Roboter soll «zerstört» sein

Die Firma Promobot und Tesla haben sich, abgesehen von dem veröffentlichten YouTube-Video, noch nicht zu dem Vorfall geäussert. Laut Videobeschreibung wurde der Roboter durch den Aufprall «zerstört». Wie hoch der Schaden ist oder was der Promobot auf der Strasse zu suchen hatte, ist noch unklar.

Der Promobot kann dank verschiedener Sensoren selbständig navigieren. Möglicherweise hatte er sich nach den Aufbauarbeiten vom Messestand entfernt, als dieser gerade unbeaufsichtigt war. Wenige Stunden vor der Eröffnung der Messe stehen viele Hallentüren offen, da zahlreiche Mitarbeiter noch mit dem Transport ihrer Messeausrüstung beschäftigt sind.

Kollege Roboter

