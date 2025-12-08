Kann ein günstigeres Model 3 Teslas Verkäufe wieder ankurbeln? bild: tesla

Tesla bringt abgespecktes Model 3 in die Schweiz



Der E-Autobauer Tesla hat die billigere Version seiner Elektrolimousine Model 3 in der Schweiz lanciert. Die um einige Funktionen abgespeckte «Standard»-Variante soll in der Basis knapp 37'000 Franken kosten, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Model 3 Standard verfügt etwa über einen kleineren Akku und damit eine geringere Reichweite. Laut Herstellerangaben beträgt die Reichweite nach WLTP-Standard 534 Kilometer, im Vergleich zu 660 bzw. 750 Kilometern bei den «Premium»-Versionen. Auch bei der Ladegeschwindigkeit, der Beschleunigung, der Innenausstattung und der Federung müssen Käufer Abstriche hinnehmen.

Die sogenannten «Premium»-Varianten des Model 3 gibt es ab rund 45'000 Franken bis hin zu knapp 57'000 bei der «Performance»-Version. In der Vollausstattung inklusive Autopilot-Funktionspaket kostet die teuerste Variante knapp 70'000 Franken.



Das Model 3 «Standard» soll voraussichtlich im Februar 2026 geliefert werden. Die abgespeckte Basis-Version des SUV Model Y ist bereits seit Mitte Oktober in der Schweiz erhältlich. Sie konnte die sinkenden Verkäufe bislang aber nicht stoppen. Im Jahresverlauf liegt Tesla in der Schweiz fast 40 Prozent hinter den Verkaufszahlen aus dem Vorjahr.

Model 3 fällt zurück

Das Model 3, noch vor wenigen Jahren das meistverkaufte Auto der Schweiz, ist 2025 auf Rang 10 der meistverkauften E-Autos abgerutscht. Trotz sinkender Verkäufe ist Tesla weiterhin knapp der zweitgrösste E-Auto-Anbieter in der Schweiz. Allerdings weit hinter dem Volkswagen-Konzern und nur noch knapp vor Geely (Volvo, Polestar) aus China sowie BMW und Hyundai-Kia.

(sda/awp/oli)