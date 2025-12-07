bedeckt
DE | FR
burger
International
Digital

Elon Musk: «EU sollte abgeschafft werden»

FILE - Tesla and SpaceX CEO Elon Musk walks to the stage to speak at the Butler Farm Show, Oct. 5, 2024, in Butler, Pa. (AP Photo/Alex Brandon, file) Donald Trump
Elon Musk schiesst verbal gegen die EU.Bild: keystone

Elon Musk: «EU sollte abgeschafft werden»

Beim sozialen Netzwerk X fehlt es an Transparenz, hat die EU-Kommission befunden und eine Strafe gegen das Unternehmen von Elon Musk verhängt. Nun hat Musk auf die Vorwürfe reagiert.
07.12.2025, 13:3407.12.2025, 13:34

Der US-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) reagiert. «Die EU solle abgeschafft werden», schrieb Musk in einem Post auf der Online-Plattform.

Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel gegen X eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro verhängt. Als Grund nannte die Behörde unter anderem, dass die Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken irreführend sei.

Ob er gegen die EU-Entscheidung vorgehen wird, teilte Musk in seinen neuen Posts nicht mit. Er heftete seine Forderung nach einer Abschaffung der EU auf seinem X-Profil oben an, so dass sie nicht von neuen Posts aus dem Blickfeld verschoben werden kann. Er griff die EU auch in einer Reihe weiterer Post und Reposts an, warf ihr dabei Zensur vor und unterstützte eine Forderung nach US-Sanktionen gegen Brüssel.

Tesla-Chef Musk war zeitweise ein enger Mitarbeiter des US-Präsidenten Donald Trump und hatte im letzten Bundestagswahlkampf Werbung für die AfD gemacht. Die europäische Strafe gegen X hatte auch US-Aussenminister Marco Rubio verärgert. Er sprach von einer «Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen».

(sda/dpa)

Darum schiesst Apple aus allen Rohren gegen die EU
Die EU knöpft sich Elon Musk vor: Dreistellige Millionenstrafe gegen X verhängt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
X-Profile der Schweizer Regierung
1 / 17
X-Profile der Schweizer Regierung
Wie hält es die Schweizer Regierung mit der umstrittenen Social-Media-Plattform X von Elon Musk? In dieser Bildstrecke erfährst du, wie viele, respektiv wenig Follower die Bundesräte und ihre Departemente haben.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Britische Aktivisten rechnen mit Musk ab – und lassen 98-Jährigen in Panzer auf Tesla los
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hausdurchsuchungen wegen Insiderhandels bei Softwareone
Die Justizbehörden der Schweiz, Deutschlands und Grossbritannien haben am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen wegen Insiderhandels durchgeführt. Der Grund sind Strafverfahren in der Schweiz: Fünf ehemaligen oder aktuellen Mitarbeitenden des IT-Dienstleisters Softwareone mit Hauptsitz in Stans wird vorgeworfen, persönlich von vertraulichen Informationen profitiert zu haben.
Zur Story