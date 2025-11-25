bedeckt
VW fährt Tesla in Europa davon

E-Auto: Tesla Model 3 und VW ID.3
Tesla fährt VW in Europa weiterhin hinterher.Bild: topgear

25.11.2025, 09:4925.11.2025, 09:49

Der Automarkt in der EU hat im Oktober erneut zugelegt. Insgesamt wurden im abgelaufenen Monat 916'609 Pkw neu angemeldet.

Das sind 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea in Brüssel mitteilte. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden damit rund 8,97 Millionen Autos neu zugelassen, das waren 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie sei jedoch immer noch weit entfernt, schrieb der Verband.

Tesla bricht ein, VW legt zu

Der Anteil reiner Elektroautos legte auf Zehn-Monats-Sicht von 13,2 auf 16,4 Prozent zu. Der Absatz des Elektroauto-Pioniers Tesla brach im Oktober erneut ein.

So kam Tesla in der EU im vergangenen Monat auf 5647 neu zugelassene Autos, das waren 48 Prozent weniger als im Oktober 2024. Im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte der Absatz damit um 39 Prozent.

Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern, dessen Marken im Oktober insgesamt um 7,9 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von 28 Prozent.

Von den Marken des BMW-Konzerns wurden 8,7 Prozent mehr Autos zugelassen, von Mercedes-Benz 2,0 Prozent mehr. Der Stellantis-Konzern mit Marken wie Peugeot, Citroen, Fiat und Opel kam auf ein Plus von 6,6 Prozent.

(sda/awp/dpa)

Bist du ein E-Auto-Profi? Wer weniger als 6 Punkte macht, muss weiter Diesel fahren 😉
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»
Video: watson
