Deal noch in dieser Woche? Twitter erwärmt sich für Musks Übernahmeangebot

Musk präsentierte Zusagen für Kredite über gut 25 Milliarden Dollar und will darüber hinaus Aktien im Wert von rund 21 Milliarden Dollar einbringen. Tesla-Chef Musk ist die mit Abstand reichste Person der Welt. Sein Vermögen besteht aber fast ausschliesslich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers und seiner Weltraumfirma SpaceX, so dass er für einen Twitter-Kauf auch zu Krediten greifen müsste. (sda/awp/dpa)

Twitter steht laut US-Medienberichten dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Das «Wall Street Journal» berichtete in der Nacht zum Montag, die Seiten verhandelten und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren.

Was die neue Social-Media-App «BeReal» verspricht – und was sie hält

Eine neue App will Instagram, TikTok und Co. Konkurrenz machen. Wir haben BeReal für dich ausprobiert – das ist dabei herausgekommen.



BeReal will vor allem eines sein: «keine weitere Social-Media-Plattform». So steht es in der Beschreibung der in Frankreich entwickelten App BeReal. Sie will «die authentischen Momente» des Lebens einfangen. Was damit gemeint ist und wie «real» die App tatsächlich ist – ein Testbesuch: