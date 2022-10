Gerichtsverfahren zwischen Twitter und US-Milliardär Musk geht weiter

Elon Musk will Twitter nun doch kaufen – die Aktie freuts 🤑

Twitter hat die Vorwürfe zurückgewiesen und zog vor Gericht, um den Multimilliardär zum Vollzug der Übernahme zu zwingen. Am Dienstag kündigte Musk dann aber an, Twitter doch wie ursprünglich geplant kaufen zu wollen. Voraussetzung sei jedoch, dass das Unternehmen seine Klage zurückziehe.

Weder Twitter noch Musk hätten das Gericht offiziell um eine Aussetzung des Verfahrens gebeten. Das teilte die zuständige Richterin Kathaleen McCormick am Mittwoch (Ortszeit) mit. «Ich setze daher die Vorbereitungen für unseren Prozess fort.» Der Prozess soll am 17. Oktober beginnen.

