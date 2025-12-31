Die treffendsten Trump-Karikaturen zum Jahresende

Vielen Dank für nichts, Donnie! Das Trump-Jahr in Karikaturen
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Puh, was für ein Jahr!
Immerhin ist ein Jahr schon rum— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 15:17
Was uns aus Trumpistan (leider) in Erinnerung bleibt
#2025 #trump— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 10:43
Für Retouren ist es zu spät
No returns #2025— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 17:37
Apropos Rückgaben ...
MAGA buyers' remorse #Trump #Christmas #MAGA— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 21:13
Den US-Vizepräsidenten können wir auch knicken
CULTURAL HEROIN— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 14:30
Und so wird Trumps 2026
Chris Riddell @chrisriddell50 on #Trump #EpsteinTrumpFiles #EpsteinFiles – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 10:45
Wenn der Schnee ausbleibt, ist es, äh, logischerweise auch die Schuld der politischen Gegner
Gee. It can’t possibly be climate change— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 14:26
Dazu passend ...
Mann, der gegen Klimaschutz ist, weil das niemand bezahlen kann, kauft Böller für 500 Euro www.der-postillon.com/2019/12/boel...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 28. Dezember 2025 um 16:45
Er wird definitiv mehr Permanent-Filzstifte brauchen
For Smerconish.com. Please subscribe!— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 03:45
Plötzlich ist klar, was er mit dem venezolanischen Öl vorhat
Harry Burton @HBtoons on #Trump #EpsteinTrumpFiles #EpsteinFiles – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. Dezember 2025 um 10:25
Ja, gewisse Schachteln würde er gern, ähm, zurückgeben
#trump #epstein #gift #news #epstein— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 20:41
Wie die Epstein-Files richtigerweise genannt werden sollten
@chrisbritt.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 18:06
Redactions For @rawstory.com Follow my work on substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Dezember 2025 um 19:18
Und der Preis für den Lügner des Jahres geht an ...
Das schlimmste Versagen Trumps betrifft die Europa-Politik und insbesondere die Ukraine
The Negotiator. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 00:18
Putin lässt seine US-Marionetten tanzen
Ukraine Peace Process For @rawstory.com Beat the algorithms. Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 21:57
Trumps Putins «Piece»-Plan
The Trump Peace Plan for Ukraine— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 12:55
Definiere «produktiv»
Christian Adams @Adamstoon1 on #Trump #Zelensky #Putin #UkraineRussianWar #Ukraine @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. Dezember 2025 um 19:17
Die Ukrainer wehren sich nach Kräften – und nehmen's mit schwarzem Humor
Für alle Trump-Verteidiger sollte 2026 zum Augenöffner werden
#trump #poutine #putin #ukraine #russia #russie— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 08:08
Es wird vermutlich schlimmer, bevor es besser wird
www.kcra.com/article/trum...— @KeepItBlueDems.bsky.social (@keepitbluedems.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 01:34
Putin braucht keine Troll-Fabriken mehr, um Fake News zu verbreiten. Das übernimmt Trump
In the past, Russia used to provide fabricated evidence for its false-flag operations. Today, with a compromised US president, Putin can simply call Trump and make the claim without any proof— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 21:40
Putins Vorsatz ist klar. Spoiler: Wenn er damit durchkommt, wird es für ganz Europa eng
Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #PutinIsaWarCriminal #UkraineRussianWar #Ukraine @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 18:21
Zur Erinnerung: Auch an Elon Musks Händen klebt viel Blut
Few people on Earth are responsible for as many deaths as Elon Musk— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 08:29
Sicher ist auch: Die vollmundigen (falschen) Ankündigungen werden weitergehen
How did that go? This is just one of the many lies and false predictions made by Musk— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 07:54
Und damit zu einem weiteren Problem, das alle (ausser die Superreichen) betrifft
Das Beispiel Deutschland zeigt: Um den Sozialstaat zu retten, braucht es Steuergerechtigkeit
SPD Mitgliederbegehren gegen Entsolidarisierung und für einen funktionierenden Sozialstaat unterstützen! mitgliederbegehren.org— Martina Winkler (@martinawinkle14.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 07:43
(dsc)