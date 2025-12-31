Die treffendsten Trump-Karikaturen zum Jahresende

Vielen Dank für nichts, Donnie! Das Trump-Jahr in Karikaturen

Das politische Geschehen 2025 – in und um Trumpistan – im Spiegel internationaler Karikaturistinnen und Karikaturisten.

Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Puh, was für ein Jahr! gif: giphy.com

Apropos Rückgaben ... MAGA buyers' remorse #Trump #Christmas #MAGA



[image or embed] — Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 21:13 MAGA-Anhänger: «Es ist korrupt, defekt und funktioniert nicht richtig... Und die Anleitung ist auf Russisch.» – Verkäuferin: «Darum haben sie es gekauft.»

Wenn der Schnee ausbleibt, ist es, äh, logischerweise auch die Schuld der politischen Gegner Gee. It can’t possibly be climate change



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 14:26

Plötzlich ist klar, was er mit dem venezolanischen Öl vorhat Harry Burton @HBtoons on #Trump #EpsteinTrumpFiles #EpsteinFiles – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. Dezember 2025 um 10:25

Putin lässt seine US-Marionetten tanzen Ukraine Peace Process For @rawstory.com Beat the algorithms. Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 21:57

Die Ukrainer wehren sich nach Kräften – und nehmen's mit schwarzem Humor Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Putin braucht keine Troll-Fabriken mehr, um Fake News zu verbreiten. Das übernimmt Trump In the past, Russia used to provide fabricated evidence for its false-flag operations. Today, with a compromised US president, Putin can simply call Trump and make the claim without any proof



[image or embed] — Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 21:40

Putins Vorsatz ist klar. Spoiler: Wenn er damit durchkommt, wird es für ganz Europa eng Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #PutinIsaWarCriminal #UkraineRussianWar #Ukraine @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 18:21

Zur Erinnerung: Auch an Elon Musks Händen klebt viel Blut Few people on Earth are responsible for as many deaths as Elon Musk



[image or embed] — Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 08:29

Sicher ist auch: Die vollmundigen (falschen) Ankündigungen werden weitergehen How did that go? This is just one of the many lies and false predictions made by Musk



[image or embed] — Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 07:54

Das Beispiel Deutschland zeigt: Um den Sozialstaat zu retten, braucht es Steuergerechtigkeit SPD Mitgliederbegehren gegen Entsolidarisierung und für einen funktionierenden Sozialstaat unterstützen! mitgliederbegehren.org



[image or embed] — Martina Winkler (@martinawinkle14.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 07:43

«Wenn die Realität die Karikatur überholt, ist es nicht mehr lustig» Der Schweizer Karikaturist Chapatte in einem aktuellen Interview zum Jahresende quelle: bsky.app

Bonus

(dsc)

Tweeticle verpasst?