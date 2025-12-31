klar-5°
Die treffendsten Trump-Karikaturen zum Jahresende

Vielen Dank für nichts, Donnie! Das Trump-Jahr in Karikaturen

Das politische Geschehen 2025 – in und um Trumpistan – im Spiegel internationaler Karikaturistinnen und Karikaturisten.
31.12.2025, 05:2331.12.2025, 05:23

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Puh, was für ein Jahr!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy.com

Immerhin ist ein Jahr schon rum

[image or embed]

— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 15:17

Was uns aus Trumpistan (leider) in Erinnerung bleibt

#2025 #trump

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 10:43

Für Retouren ist es zu spät

No returns #2025

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 17:37

Apropos Rückgaben ...

MAGA buyers' remorse #Trump #Christmas #MAGA

[image or embed]

— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 21:13
MAGA-Anhänger: «Es ist korrupt, defekt und funktioniert nicht richtig... Und die Anleitung ist auf Russisch.» – Verkäuferin: «Darum haben sie es gekauft.»

Den US-Vizepräsidenten können wir auch knicken

CULTURAL HEROIN

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 14:30

Und so wird Trumps 2026

Chris Riddell @chrisriddell50 on #Trump #EpsteinTrumpFiles #EpsteinFiles – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 10:45

Wenn der Schnee ausbleibt, ist es, äh, logischerweise auch die Schuld der politischen Gegner

Gee. It can’t possibly be climate change

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 14:26

Dazu passend ...

Mann, der gegen Klimaschutz ist, weil das niemand bezahlen kann, kauft Böller für 500 Euro www.der-postillon.com/2019/12/boel...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 28. Dezember 2025 um 16:45

Er wird definitiv mehr Permanent-Filzstifte brauchen

For Smerconish.com. Please subscribe!

[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 03:45

Plötzlich ist klar, was er mit dem venezolanischen Öl vorhat

Harry Burton @HBtoons on #Trump #EpsteinTrumpFiles #EpsteinFiles – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. Dezember 2025 um 10:25

Ja, gewisse Schachteln würde er gern, ähm, zurückgeben

#trump #epstein #gift #news #epstein

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 20:41

Wie die Epstein-Files richtigerweise genannt werden sollten



[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26. Dezember 2025 um 18:06

Redactions For @rawstory.com Follow my work on substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Dezember 2025 um 19:18

Und der Preis für den Lügner des Jahres geht an ...



[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 15:05

Das schlimmste Versagen Trumps betrifft die Europa-Politik und insbesondere die Ukraine

The Negotiator. Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 00:18

Putin lässt seine US-Marionetten tanzen

Ukraine Peace Process For @rawstory.com Beat the algorithms. Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 21:57

Trumps Putins «Piece»-Plan

The Trump Peace Plan for Ukraine

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 12:55

Definiere «produktiv»

Christian Adams @Adamstoon1 on #Trump #Zelensky #Putin #UkraineRussianWar #Ukraine @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. Dezember 2025 um 19:17

Die Ukrainer wehren sich nach Kräften – und nehmen's mit schwarzem Humor

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Für alle Trump-Verteidiger sollte 2026 zum Augenöffner werden

#trump #poutine #putin #ukraine #russia #russie

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 08:08

Es wird vermutlich schlimmer, bevor es besser wird

www.kcra.com/article/trum...

[image or embed]

— @KeepItBlueDems.bsky.social (@keepitbluedems.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 01:34

Putin braucht keine Troll-Fabriken mehr, um Fake News zu verbreiten. Das übernimmt Trump

In the past, Russia used to provide fabricated evidence for its false-flag operations. Today, with a compromised US president, Putin can simply call Trump and make the claim without any proof

[image or embed]

— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 21:40

Putins Vorsatz ist klar. Spoiler: Wenn er damit durchkommt, wird es für ganz Europa eng

Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #PutinIsaWarCriminal #UkraineRussianWar #Ukraine @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 18:21

Zur Erinnerung: Auch an Elon Musks Händen klebt viel Blut

Few people on Earth are responsible for as many deaths as Elon Musk

[image or embed]

— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 08:29

Sicher ist auch: Die vollmundigen (falschen) Ankündigungen werden weitergehen

How did that go? This is just one of the many lies and false predictions made by Musk

[image or embed]

— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 07:54

Und damit zu einem weiteren Problem, das alle (ausser die Superreichen) betrifft



[image or embed]

— Guy Body (@bodycartoon.bsky.social) 28. Dezember 2025 um 18:48

Das Beispiel Deutschland zeigt: Um den Sozialstaat zu retten, braucht es Steuergerechtigkeit

SPD Mitgliederbegehren gegen Entsolidarisierung und für einen funktionierenden Sozialstaat unterstützen! mitgliederbegehren.org

[image or embed]

— Martina Winkler (@martinawinkle14.bsky.social) 30. Dezember 2025 um 07:43

Guten Morgen! ☕

[image or embed]

— taz (@taz.de) 29. Dezember 2025 um 07:00
«Wenn die Realität die Karikatur überholt, ist es nicht mehr lustig»
Der Schweizer Karikaturist Chapatte in einem aktuellen Interview zum Jahresendequelle: bsky.app

Bonus

Das hast du dir verdient

Dogs during bath time: absolute chaos, zero regrets

[image or embed]

— Massimo (@rainmaker1973-m.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 10:49

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Einfach die besten Karikaturen und Trump-Memes der Woche
Video: watson/emanuella kälin
