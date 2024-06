Schweizer Blockchain-Firma Lykke wird Opfer von Cyberangriff

Zuger Blockchain-Firma Lykke wird Opfer von Cyberangriff

Mehr «Digital»

Auf das Blockchain-Unternehmen Lykke ist ein Cyberangriff verübt worden. Wie die Firma mit Sitz in Zug in einem Post auf LinkedIn schreibt, ereignete sich der Angriff bereits am 4. Juni. Am Donnerstag hatte das Branchenportal «Inside IT» über den Vorfall berichtet.

Man habe die IP-Adressen des Angreifers identifizieren können. Dieser habe mehr als 22 Millionen Dollar in Kryptoguthaben gestohlen, so Lykke in dem Blogpost. Das Unternehmen betonte aber, die Gelder der Kunden seien sicher und würden zurückerstattet.

Lykke hat gemäss Mitteilung ein externes Security-Unternehmen an Bord geholt. Eine strafrechtliche Untersuchung sei ebenfalls im Gang.

(sda/awp)