Cyberkriminelle erpressen immer höhere Summen mit Lösegeld-Trojanern – das musst du wissen

Eismeister Zaugg

Das Spiel ist aus, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos

Am Donnerstag-Nachmittag wird das vorzeitige Ende der Eishockey-Meisterschaft verkündet. Ein 200 Millionen-Business wird angehalten. Können die Klubs die Lage meistern? Ja, sie können es.

«Bitte zitieren Sie mich nicht». Diesen Satz hört der Chronist am späten Mittwochnachmittag immer wieder. Und anschliessend wird ihm bereitwillig Auskunft erteilt. Die Meinungen sind gemacht, von Zürich bis Bern und hinauf in die Büros der Liga-Führung: nach einer Telefonkonferenz der Klubvertreter, die auf Donnerstag-Vormittag 09.00 Uhr angesetzt ist, wird am Nachmittag offiziell das Ende der Meisterschaft für die beiden höchsten Ligen verkündet.

Erstmals seit 1940 (Kriegsmobilmachung) wird es …