Zoom kauft für über 13 Milliarden Franken Cloud-Firma, von der du noch nie gehört hast

Der US-Videodienst Zoom übernimmt eigenen Angaben zufolge den Cloud-Software-Hersteller Five9.

Zoom habe einen Kaufvertrag mit Five9 im Wert von rund 14.7 Milliarden Dollar (13.5 Milliarden Franken) knapp geschlossen, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Das Geschäft werde als operative Einheit von Zoom unter dem bisherigen Chef von Five9, Rowan Trollope, weitergeführt. Der Deal werde voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Zoom ist während der Pandemie für viele Menschen im Homeoffice zum Synonym für Videokonferenzen geworden, mit denen sich Mitarbeiter austauschen, Kundengespräche geführt werden und sich Schüler mit Lehrern vernetzen. Der Online-Dienst geriet allerdings wegen Sicherheitslücken und Bedenken von Datenschützern in die Kritik.

Five9 hat seinen Sitz in der San Francisco Bay Area, genauer: in San Ramon. Das 2001 gegründete Unternehmen wird auf der eigenen Website als «führender Anbieter von Contact-Center-Software in der Cloud» bezeichnet.

(dsc/sda/reu)