Tesla erreicht nächsten Rekordwert – 344'000 E-Autos in 3 Monaten ausgeliefert

Tesla hat im vergangenen Quartal den nächsten Rekordwert bei den Auslieferungen erreicht – aber zugleich noch höhere Erwartungen von Analysten verfehlt. Die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk brachte von Juli bis September 343'830 Elektroautos zu den Käufern.

Der bisherige Rekordwert lag bei gut 310'000 im ersten Vierteljahr dieses Jahres.

Vor allem Model 3 und Y

Tesla baut gerade seine Produktion aus, unter anderem werden in den beiden neuen Werken in Grünheide bei Berlin und in Texas die Kapazitäten hochgefahren. Die Produktion erreichte damit im letzten Quartal knapp 365'923 Elektroautos – grösstenteils von den «Volumenmodellen» 3 und Y.

Am Samstag vermeldete das US-Unternehmen, dass im neuen Werk in Brandenburg 2000 neue Teslas pro Woche gefertigt worden seien. screenshot: twitter

Analysten hatten eher mit 358'000 Auslieferungen gerechnet. Tesla verwies in der Mitteilung am Sonntag darauf, dass es insbesondere in der heissen Auslieferungsphase zum Quartalsende schwierig sei, sich Transport-Kapazitäten zu einem angemessenen Preis zu sichern.

Den Auslieferungszahlen von Tesla wird viel Beachtung geschenkt – denn sie sind ein Gradmesser dafür, wie gut sich der Elektro-Vorreiter gegen die zunehmende Konkurrenz etablierter Autokonzerne in dem Geschäft schlägt. Aktuell ist auch die Frage, inwieweit Inflation und Konjunktursorgen den Markt bremsen könnten.

