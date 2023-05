Es wird unheimlich: KI kann Gedanken lesen – unter gewissen Bedingungen

Bahnbrechend am neuen Modell der Uni Texas ist, dass die Rezeptoren der Hirnströme nicht vorgängig operativ im Kopf des Probanden eingesetzt werden müssen. Und dass längere Texte erfasst werden können – nicht nur einzelne Wörter oder Sätze.

Die beruhigende Nachricht lautet also: Noch kann keine Künstliche Intelligenz unsere Gedanken absaugen. Noch kann mit dieser Technologie kein Schaden angerichtet werden: «Wir sind uns der Gefahren eines Missbrauchs sehr bewusst», sagte Tang gegenüber dem Mediendienst der Universität von Austin . «Wir möchten sichergehen, dass diese Art von Technologie nur mit Einwilligung der beteiligten Personen funktioniert.»

Tatsächlich ist es Jerry Tang und Alex Huth, einem Doktoranden der Computerwissenschaften und einem Assistenzprofessor der Computer- und Neurowissenschaften, gelungen, die Hirnaktivitäten verschiedener Probanden in Text umzudeuten. Ein entsprechendes Paper wurde Anfang Mai in «Nature Neuroscience» publiziert. Das System funktioniert aber nur unter gewissen Bedingungen. Und diese sind doch ziemlich umfangreich:

Fünf Wörter, die für Unbehagen sorgen. Ganz so simpel ist es aber (noch) nicht.

So stellt sich die KI Midjourney eine gedankenlesende KI vor.

So stellt sich die KI Midjourney eine gedankenlesende KI vor. bild: watson/midjourney

