Neue Banknoten in der Schweiz: SNB veröffentlicht Entwürfe

Neue Banknoten für die Schweiz

Konzept A
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?

13.08.2025, 09:3013.08.2025, 09:30
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.

Ein Meinungsforschungsinstitut führe ab heute bis am 7. September eine Umfrage durch, teilte die SNB am Mittwoch mit. Parallel dazu werde ein aus externen Fachpersonen zusammengesetzter Beirat die Vorschläge beurteilen.

Die sechs besten Entwürfe gelangen dann laut der SNB in die zweite Wettbewerbsstufe. Anfang 2026 soll der Gewinner feststehen. Die neuen Banknoten sollen frühestens Anfang der 2030er-Jahre in Umlauf kommen.

Die Nationalbank hatte den Wettbewerb zur neuen Banknotenserie im letzten Oktober lanciert. Das Thema lautet «Die Schweiz und ihre Höhenlagen». Dieses sei auf vielfältige und künstlerische Weise umgesetzt worden, so das Communiqué. (dab/sda/awp)

