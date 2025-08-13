sonnig25°
DE | FR
burger
International
Japan

Pokémon-Fans kaufen McDonalds-Menu und werfen Pommes weg

Happy Meal set at McDonald`s and Pokemon plastic toys, Bangkok, Thailand - Nov 17, 2018 : A photo of Happy Meal set at McDonald`s with Pokemon plastic toys launch to promote Pokemon let`s go Pikachu a ...
McDonald's hatte schon öfter ein Pokémon-Menu im Angebot, wie hier in Thailand 2018. symbolBild: www.imago-images.de

Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg

Die sonst so für Sauberkeit bekannten Japaner ärgern sich über zugemüllte Strassen. Grund dafür ist ein spezielles Happy Meal.
13.08.2025, 11:0813.08.2025, 11:08
Mehr «International»

Auf den Strassen vor McDonald's-Restaurants in Japan stapelten vor ein paar Tagen Tüten mit weggeworfenen Happy Meals. Ein ungewohntes Bild – ist Japan doch sonst eher bekannt für Sauberkeit und hohe Hygienestandards. Grund für die Müllberge ist ein Happy Meal mit limitierten Sets mit Pokémon-Karten.

McDonald&#039;s Essen in Japan auf Strasse
Zurückgelassenes Essen auf einer Strasse in Japan.Bild: x/pmullr

In Japan sind die Karten der «Taschenmonster» sowohl bei Kindern als auch bei manchen Erwachsenen ein Massenphänomen. Die Kampagne geriet rasch ausser Kontrolle, als Kunden grosse Mengen an Mahlzeiten kauften, einzig um die Karten teurer online weiterzuverkaufen. Die Aktion, die vom 9. bis 11. August dauern sollte, endete schon nach wenigen Stunden.

Die Investition von gut 500 Yen (etwa 2,75 Franken) für ein Happy Meal lohnte sich offenbar, denn Schwarzhändler bieten Pokémon-Karten von McDonald's Japan auf eBay für jeweils 28 Dollar pro Stück an, schreibt CNN.

Vorwurf der Lebensmittelverschwendung

Die unzähligen Fotos von Tütenbergen und zurückgelassenem Essen in den McDonald's-Filialen gingen in den sozialen Medien viral. Die Aktion führte zu Empörung in sozialen Netzwerken über Lebensmittelverschwendung. Es tauchten zahlreiche Beschwerden über überfüllte Filialen auf, teils mit nicht verifizierten Fotos von Plastiksäcken voller unberührter Burger und Pommes. Einige Nutzer sprachen spöttisch von «Unhappy Meals».

«Ich konnte kein Happy Meal für meine Tochter kaufen wegen dieser Leute», schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer kritisierte: «Diese Wiederverkäufer sind wirklich peinlich.» Ein weiterer beklagte: «Sie sammeln die Karten und werfen das Essen weg – wozu?»

Ähnliche Probleme gab es schon bei früheren McDonald's-Aktionen, etwa bei Kooperationen mit der Manga-Serie «Chiikawa». Das Unternehmen hatte diesmal ursprünglich den Kauf auf fünf Mahlzeiten pro Person begrenzt.

Das sagt Mc Donald's

McDonald's Japan hat sich für das Fiasko der Marketingkampagne entschuldigt. Am Montag räumte McDonald's «Massenkäufe mit Wiederverkaufsabsicht» ein, die zu Lebensmittelverschwendung führten. Man wolle künftig strengere Limits setzen.

Wer über das erlaubte Limit hinaus kaufe, sich mehrmals anstelle oder das Personal einschüchtere, müsse mit Verkaufsverweigerung rechnen. Zudem will McDonald's Online-Handelsplattformen zu wirksameren Massnahmen gegen den Weiterverkauf der Karten bewegen. (kek/awp/sda/afp)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Burger Unser»
1 / 8
«Burger Unser»
Aus dem Rezeptbuch «Burger Unser»: So unendlich gut bereits der einfache Burger ist, Käse schafft es irgendwie, ihn noch köstlicher zu machen. (Bild: Daniel Esswein/ Callwey)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ekel-Burger: Kundin macht unappetitlichen Fund in Zürcher McDonalds
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
Warum «heiss, geil und weiss» wieder in ist
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer +++ NHL-Veteran für Servette
Meistgeteilt
1
Selenskyj reist heute für Videoschalte mit Trump nach Berlin
2
UN: Hinweise auf sexuelle Gewalt von Israelis gegen Palästinenser
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Armeeaufmarsch an Nato-Grenze: Belarus enthüllt erste Details zum Manöver «Sapad 2025»
Belarus hat erste Einzelheiten des gemeinsamen Manövers mit Russland offengelegt. Die Nato ist besorgt.
Die Nato ist in Alarmstimmung. Bereits im Frühjahr erklärte, General Christopher Cavoli, damals noch Oberbefehlshaber der Nato in Europa (Saceur), im Streitkräfteausschuss des US-Senats mit Blick auf das angekündigte russisch-belarussische Manöver «Sapad 2025»: «Russlands anhaltende Bemühungen, ein massives Militär aufzubauen, das grösser ist als seine Vorkriegsstreitkräfte, deuten darauf hin, dass es eine dauerhafte Bedrohung für die Vereinigten Staaten, unsere Nato-Verbündeten und die globale Sicherheit darstellt.»
Zur Story