5 randonnées à couper le souffle en Suisse

Découvrez des sentiers de randonnée pittoresques en Suisse romande et dans le Haut-Valais, qui vous feront traverser des paysages intacts et vous offriront des vues époustouflantes. Laissez-vous ensorceler par la beauté de la nature et offrez-vous une pause.

michael grube

La Suisse est un vrai paradis pour les randonnées. Avec ses paysages variés et ses vues spectaculaires, elle est le cadre parfait pour des excursions inoubliables. Voici nos 5 cinq préférées, que vous pouvez atteindre facilement en transports en publics.

Montreux et Lavaux Riviera

La magnifique vue sur les montagnes et le lac Léman. image: maude rion

Le parcours menant de Blonay aux Pléiades est un véritable coup de cœur pour les amoureuses et amoureux de la nature. Depuis Vevey, vous pouvez facilement atteindre Blonay en train, où votre aventure commence. De là, le sentier vous conduit à travers des forêts verdoyantes, le long de pâturages idylliques, offrant sans cesse une vue incroyable sur la Riviera scintillante et le bleu profond du Léman. Une fois au sommet, vous pourrez admirer les étoiles depuis l’observatoire ou reprendre des forces au restaurant en dégustant des spécialités locales.

Parcours

Point de départ: gare de Blonay

gare de Blonay Durée de la randonnée: environ 2h15

environ 2h15 Longueur: 4,6 km

4,6 km Niveau de difficulté: moyen

moyen Point d'arrivée: gare Les Pléiades

Jura & Trois-Lacs

Le panorama grandiose sur le paysage des trois lacs, le Plateau et les Alpes. image: vincent bourrut

Découvrez la crête du Chasseral, un lieu hors du temps où le ciel semble toucher la terre. Cette randonnée vous mène le long de la crête, où, avec un peu de chance, vous pourrez observer des marmottes et des bouquetins dans leur environnement naturel. Prenez le bus pour rejoindre l’arrêt «Chasseral, Hôtel», point de départ de cette randonnée. Le sentier offre des vues panoramiques spectaculaires sur la chaîne des Alpes, sur les trois lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat, ainsi que sur la campagne environnante. Une visite de l’une des nombreuses métairies s’impose pour déguster des produits régionaux.

Parcours

Point de départ: arrêt de bus Chasseral, Hôtel

arrêt de bus Chasseral, Hôtel Durée de la randonnée: environ 3h

environ 3h Longueur: 13 km

13 km Niveau de difficulté: facile

facile Point d'arrivée: arrêt de bus Les Prés-d’Orvin, Bellevue

Haut-Valais

La vue pittoresque sur les sommets majestueux du massif des Mischabels. Image: saastal tourismus

À Saas-Grund vous attend une randonnée jusqu’au Kreuzbodensee. En bus et en télécabine, vous atteindrez facilement les hauteurs de la vallée de Saas. Là, à plus de 2400 mètres d’altitude, s’ouvre un panorama à nul autre pareil: les sommets majestueux du massif des Mischabels y entourent le Kreuzbodensee, un lac de montagne aux eaux cristallines. Cette randonnée est une expérience qui vous transporte dans un autre monde. Le long du sentier, des panneaux d’information vous présentent la faune et la flore locales ainsi que les glaciers de la région.

Parcours

Point de départ: arrêt de bus Saas-Grund, Bergbahnen

arrêt de bus Saas-Grund, Bergbahnen Durée de la randonnée: environ 2h30

environ 2h30 Longueur: 5,3 km

5,3 km Niveau de difficulté: moyen

moyen Point d'arrivée: Kreuzboden (station de télécabine)

Chablais

La nature qui se reflète dans l’eau claire du lac de montagne. image: matthias lehmann 2017

Le tour de la Palette est une randonnée pour les passionné·e·s de nature. Votre circuit démarre depuis le Col-du-Pillon, que vous rejoindrez aisément en bus. Le sentier vous fait cheminer à travers des paysages alpins et des forêts denses jusqu’au lac Retaud, dont la surface reflète les sommets environnants. La montée jusqu’à la Palette réjouira ensuite votre cœur de randonneuse ou randonneur. Et le sommet s’ouvre sur un panorama que vous n’oublierez pas de sitôt.

Notre conseil Toujours depuis le col du Pillon, vous pouvez rejoindre en seulement 15 minutes de téléphérique panoramique le domaine du Glacier 3000. Là-haut, profitez de la vue et de diverses activités passionnantes comme le célèbre Peak Walk by Tissot, seul pont suspendu au monde à relier deux sommets de montagne.

Point de départ/d’arrivée: arrêt de bus Col-du-Pillon, Glacier 3000

arrêt de bus Col-du-Pillon, Glacier 3000 Durée de la randonnée: environ 2h50

environ 2h50 Longueur: 8 km

8 km Niveau de difficulté: moyen

Fribourg

Le téléphérique qui t'emmène au sommet du Moléson à 2000 m d'altitude. image: pascal gertschen

Pour finir, une randonnée dans le canton de Fribourg vous emmènera sur le sentier botanique de Moléson. Grâce au funiculaire, rejoignez en toute décontraction la station intermédiaire de Plan-Francey (au départ de Moléson-sur-Gruyères) et plongez dans le monde de la flore alpine. Le sentier botanique est bordé de nombreuses variétés de plantes qui s’épanouissent à cette altitude. De nouvelles impressions et vues sur la diversité de la nature de la Gruyère vous attendent à chaque tournant.

Parcours

Point de départ/d’arrivée: Plan-Francey (station du funiculaire)

Plan-Francey (station du funiculaire) Durée de la randonnée: environ 2h30

environ 2h30 Longueur: 6 km

6 km Niveau de difficulté: facile

Les avantages de voyager en transports publics sont nombreux: pas d’embouteillages, pas de place de stationnement à chercher et pas de contrainte de terminer votre randonnée au même endroit où elle a commencé.

Enfilez vos chaussures de marche et partez découvrir la beauté de la Suisse romande au cours de l’une de nos randonnées. Et si vous avez également d’autres recommandations pour une belle randonnée, n'hésitez pas à les partager dans en commentaire!