Martin Parr est mort

(FILES) British documentary photographer Martin Parr, poses during a photo session in Paris on October 31, 2025. British documentary photographer Martin Parr has died at his home in the western Englis ...
Photographe pour l'agence Magnum, Martin Parr aimait la dérision.Image: AFP

Ce célèbre photographe est décédé

Martin Parr était mondialement connu pour ses reportages remplis d'humour et de satire sociale.
07.12.2025, 14:3407.12.2025, 14:43

Le photographe britannique Martin Parr, célèbre pour ses clichés dépeignant avec humour le quotidien de ses compatriotes, est décédé samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa fondation dimanche dans un communiqué.

epa11705527 A man looks at a picture by British photographer Martin Parr exhibited during the Paris Photo fair at the Grand Palais in Paris, France, 06 November 2024. The 27th Paris Photo runs from 07 ...
Il y a un an, les photographies de Martin Parr avaient fait l'objet d'une exposition au Grand Palais à Paris.Keystone

En même temps que Magnum Photos, agence pour laquelle le photographe avait longtemps travaillé, elle a annoncé:

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Martin Parr (1952-2025) est décédé (samedi) à son domicile à Bristol.»
Cette fresque de Noël choque et se fait décrocher

Corps cramoisis par le soleil, garden parties chapeautées... Martin Parr a accédé au rang de star grâce à son esthétique reconnaissable, avec gros plans et couleurs saturées, sa touche british et ses thèmes de prédilection, comme le tourisme de masse ou le consumérisme.

Son influence dépasse largement le cercle des amateurs de photographie, même si son œuvre presque documentaire, parfois taxée de kitsch, lui a valu d'avoir autant d'admirateurs que de détracteurs.

France, Paris, 2023/08/12. Floating art center on the banks of the Seine dedicated to contemporary photography. Photography by Noemie Coissac / Hans Lucas. France, Paris, 2023/08/12. Centre d art flot ...
Image: Hans Lucas

Né dans le Surrey le 23 mai 1952, Martin Parr a été initié à la photographie par un grand-père passionné, et avait commencé par des clichés en noir et blanc, à l'instar des grands maîtres des années 1970.

Voici les 100 artistes suisses les plus écoutés sur Spotify

C'est au milieu des années 80 qu'il se fait remarquer avec Last Resort, clichés de vacanciers de la middle class à Brighton, qui préfigure la suite de son oeuvre, avec son recours au flash même en extérieur.

Après un parcours semé d'embûches, il était devenu membre à part entière de l'agence Magnum en 1994, malgré le refus initial de Henri Cartier-Bresson. Il l'a ensuite dirigée de 2013 à 2017. (joe/afp)

