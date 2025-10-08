26 manières originales de transporter un chien dans le métro
A New York, le métro n'a aucune règle... ou presque. Les chiens n'y sont autorisés qu'à la seule condition de tenir dans un sac. Si cette politique visait initialement à accueillir seulement les petits animaux de compagnie, les New-Yorkais propriétaires de chiens plus imposants ont trouvé des failles créatives.
Ainsi, en prenant le métro dans la Big Apple, vous aurez tout le loisir d'observer des chiens format XXL astucieusement glissés dans des sacs fourre-tout surdimensionnés, sacs à dos et autres cabas IKEA préalablement découpés.
La preuve par 26 que les détenteurs d'animaux de compagnie de New York sont aussi débrouillards que déterminés.
Who let the dogs out?
C'est pas un chien, m'sieur, c'est un tapis poilu
Coucouuuu!
Il doit peser son poids
Il a l'air bien
Lui aussi
Très discret
Ben quoi?
Sac ambulant
Là où ne sait plus si c'est le chien ou le sac qui se fait promener
Conteeeent!
Parfois, il ne faut caser qu'un chien...
D'autres fois, il faut caser tout le monde
Hihi
Plus c'est gros, plus ça passe
Juste un jour normal à New York
Décidément, ces sacs bleus ont la cote
Mouais, on accepte à moitié
C'est vraiment si léger que ça, un samoyède?
Il a l'air louche
Pas sûr que Nana rentre vu la taille du sac...
On avait dit un sac, Monsieur
Lui, même s'il est tout petit, il a pas l'air content
Alors que lui, il est tout heureux!
Presque inaperçus
C'est ce qui s'appelle un it-bag
De quoi nous inspirer pour les wagons CFF... mais chut.
(mbr)
