26 manières originales de transporter un chien dans le métro

A New York, le métro n'a aucune règle... ou presque. Les chiens n'y sont autorisés qu'à la seule condition de tenir dans un sac. Si cette politique visait initialement à accueillir seulement les petits animaux de compagnie, les New-Yorkais propriétaires de chiens plus imposants ont trouvé des failles créatives.



Ainsi, en prenant le métro dans la Big Apple, vous aurez tout le loisir d'observer des chiens format XXL astucieusement glissés dans des sacs fourre-tout surdimensionnés, sacs à dos et autres cabas IKEA préalablement découpés.

La preuve par 26 que les détenteurs d'animaux de compagnie de New York sont aussi débrouillards que déterminés.

Who let the dogs out?

image: tiktok

C'est pas un chien, m'sieur, c'est un tapis poilu

image: tiktok

Coucouuuu!

image: instagram

Il doit peser son poids

image: instagram

Il a l'air bien

image: instagram

Lui aussi

image: tiktok

Très discret

image: tiktok

Ben quoi?

image: instagram

Sac ambulant

image: tiktok

Là où ne sait plus si c'est le chien ou le sac qui se fait promener

Conteeeent!

image: instagram

Parfois, il ne faut caser qu'un chien...

image: tiktok

D'autres fois, il faut caser tout le monde

image: tiktok

Hihi

image: tiktok

Plus c'est gros, plus ça passe

image: tiktok

Juste un jour normal à New York

image: tiktok

Décidément, ces sacs bleus ont la cote

image: tiktok

Mouais, on accepte à moitié

C'est vraiment si léger que ça, un samoyède?

image: tiktok

Il a l'air louche

image: tiktok

Pas sûr que Nana rentre vu la taille du sac...

image: tiktok

On avait dit un sac, Monsieur

Lui, même s'il est tout petit, il a pas l'air content

Alors que lui, il est tout heureux!

image: instagram

Presque inaperçus

image: tiktok

C'est ce qui s'appelle un it-bag

image: tiktok

De quoi nous inspirer pour les wagons CFF... mais chut.

(mbr)