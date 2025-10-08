brouillard
26 manières originales de transporter un chien dans le métro

A New York, le métro n'a aucune règle... ou presque. Les chiens n'y sont autorisés qu'à la seule condition de tenir dans un sac. Si cette politique visait initialement à accueillir seulement les petits animaux de compagnie, les New-Yorkais propriétaires de chiens plus imposants ont trouvé des failles créatives.
08.10.2025, 05:31

Ainsi, en prenant le métro dans la Big Apple, vous aurez tout le loisir d'observer des chiens format XXL astucieusement glissés dans des sacs fourre-tout surdimensionnés, sacs à dos et autres cabas IKEA préalablement découpés.

Adidas lance des habits pour chiens et chats

La preuve par 26 que les détenteurs d'animaux de compagnie de New York sont aussi débrouillards que déterminés.

Who let the dogs out?

Image
image: tiktok

C'est pas un chien, m'sieur, c'est un tapis poilu

Image
image: tiktok

Coucouuuu!

Image
image: instagram

Il doit peser son poids

Image
image: instagram

Il a l'air bien

Image
image: instagram

Lui aussi

Image
image: tiktok

Très discret

Image
image: tiktok

Ben quoi?

Image
image: instagram

Sac ambulant

Image
image: tiktok

Là où ne sait plus si c'est le chien ou le sac qui se fait promener

Image

Conteeeent!

Image
image: instagram

Parfois, il ne faut caser qu'un chien...

Image
image: tiktok
Avant les Labubu, ces 10 jouets ont conquis les cours d'école

D'autres fois, il faut caser tout le monde

Image
image: tiktok

Hihi

Image
image: tiktok

Plus c'est gros, plus ça passe

Image
image: tiktok

Juste un jour normal à New York

Image
image: tiktok
De l'alcool et un chaton: étonnante saisie des douaniers romands

Décidément, ces sacs bleus ont la cote

Image
image: tiktok

Mouais, on accepte à moitié

Image

C'est vraiment si léger que ça, un samoyède?

Image
image: tiktok

Il a l'air louche

Image
image: tiktok

Pas sûr que Nana rentre vu la taille du sac...

Image
image: tiktok

On avait dit un sac, Monsieur

Image

Lui, même s'il est tout petit, il a pas l'air content

Image
Chihuahua attaqué dans une forêt romande: «Ils l’ont carrément désossé»

Alors que lui, il est tout heureux!

Image
image: instagram

Presque inaperçus

Image
image: tiktok

C'est ce qui s'appelle un it-bag

Image
image: tiktok

De quoi nous inspirer pour les wagons CFF... mais chut.

(mbr)

