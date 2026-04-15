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Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Durant le tournage d'un film ou d'une série, le plateau est en pleine effervescence. Mais que se passe-t-il après le clap de fin? Zoom sur des sites laissés à l'abandon après avoir connu la lumière des projecteurs.
15.04.2026, 05:3115.04.2026, 05:31

Le tournage d'un film implique parfois la création de décors somptueux et imposants. Des décors que l'on démonte souvent après les besoins de la production visuelle. Il existe néanmoins des exceptions. Voici d'anciens haut-lieux du cinéma abandonnés ou rendus à la nature.

Le Hobbit: Nouvelle-Zélande

Hobbiton – The Lord of the Rings &amp;amp; The Hobbit
Image: reddit

Alors que les décors des maisons du Seigneur des anneaux étaient temporaires, ceux du Hobbit ont été construits pour durer. Situé dans une ferme ovine en Nouvelle-Zélande, «Hobbiton» constitue aujourd’hui l’un des décors les plus célèbres pour les amateurs du septième art.

HOBBITON, NEW ZEALAND - JANUARY 20, 2023 - Famous Hobbiton movie set in Matamata from the movies The Hobbit and Lord of the Rings, HOBBITON, NEW ZEALAND - JANUARY 20, 2023 - Famous Hobbiton village in ...
Image: Imago Images

Star Wars: Ong Jamal, Tunisie

Star Wars - Mos Espa in Tunesien A picture of the Star Wars - Mos Espa shooting location in Tunisia. (License=RM) Copyright: xZoonar.com BrunoxCoelhox 23579455
Image: Imago Images

Ong Jamal, en Tunisie, a servi de décor à Mos Espa, une ville de la planète désertique Tatooine. Il s’agit de l’un des lieux de tournage de Star Wars encore existants les plus visités.

Popeye: Anchor Bay, Malte

Popeye Village
Image: Wikimedia

Popeye a été tourné à Anchor Bay à la fin des années 1970. La baie représente la ville fictive de Sweethaven. Le site a depuis été transformé en parc de loisirs et attire notamment des plongeurs.

Pirates des Caraïbes: Wallilabou Bay, St. Vincent

Wallilabou, St. Vincent &amp;quot;Pirates of the Caribbean&amp;quot; movie set
Image: flickr

Port Royal a été construit sur l’île caribéenne de Saint-Vincent spécialement pour le film. Alors que certaines structures ont été détruites par des tempêtes tropicales, le public peut encore découvrir de nombreuses façades et même des «pirates pendus».

Wallilabou Anchorage - sets of Pirates of the Caribbean at Wallilabou Bay, Saint Vincent and the Grenadines, Wallilabou Bay, Saint Vincent and the Grenadines - December 19, 2018: Sets of Pirates of th ...
Image: Imago Images
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Hunger Games: Henry River Mill Village, Caroline du Nord, Etats-Unis

Henry River Mill Village, The ghost town of Henry River Mill Village in North Carolina was the filming location of District 12 in the movie The Hunger Games.
Image: Imago Images

Construit en 1905, ce village était autrefois une usine textile. Dans Hunger Games, il sert de décor au district 12. Ce site classé accueille aujourd'hui des visites guidées.

Big Fish: Montgomery, Alabama, Etats-Unis

«Big Fish»: Montgomery, Alabama, USA
Image: reddit

Pour Big Fish, Tim Burton a fait construire la ville de Spectre sur une île privée. Plutôt que de la démonter, il l’a laissée à l’abandon. Le lieu attire de nombreux photographes.

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La momie: Atlas Corporation Studios, Ouarzazate, Maroc

Morocco, Ouarzazate, Atlas Corporation Studios Morocco, Ouarzazate, Atlas Corporation Studios Copyright: 3002_14_2413_Invio03012023
Image: Imago Images

Les studios Atlas disposent de vastes étendues dans le désert marocain. Et les décors restent bien souvent sur place. Parmi les productions à y avoir été tournées: Aladdin, Gladiator, Babel, Game of Thrones ou Prison Break.

Ouarzazate cinema museum, Morocco., OUARZAZATE, MOROCCO - SEP 6, 2015: Atlas Corporation Studios, one of the worlds largest film studios
Image: Imago Images

Le fugitif: Dillsboro, Caroline du Nord, Etats-Unis

«The Fugitive»: Dillsboro, North Carolina, USA
Image: reddit

Dans les montagnes de Caroline du Nord, les débris de la collision ferroviaire à laquelle on assiste dans le film n'ont jamais été nettoyés. Les vestiges du bus et de la locomotive restent visibles le long des rails.

Alamo: Brackettville, Texas, Etats-Unis

«The Alamo»: Brackettville, Texas, USA
Image: reddit

John Wayne a fait construire une réplique fidèle de la mission d’Alamo au Texas. Connue sous le nom d'Alamo Village, elle a servi de décor et d’attraction touristique pendant plus de 50 ans. Le site a ensuite mis la clé sous la porte.

The patriot, le chemin de la liberté: Cypress Gardens, Caroline du Sud, Etats-Unis

The Patriot: Cypress Gardens, South Carolina
Image: reddit

Le village colonial construit pour le film avec Mel Gibson a été laissé à l’abandon dans les forêts de Cypress Gardens.

Le Bon, la Brute et le Truand: Burgos, Espagne

«The Good, the Bad, and the Ugly»: Sad Hill Cemetery, Spanien
Image: reddit

Ce cimetière est sorti de terre dans les années 1960 pour les besoins du western. Oublié après le tournage, il a été enseveli par la végétation avant d’être restauré des décennies plus tard par des fans.

«Euphoria» s'enfonce dans le vulgaire

La colline a des yeux: Maroc

«The Hills Have Eyes»: Marokko
Image: reddit

Au cœur du désert marocain, on tombe sur une station-service rouillée issue du remake de 2006. Tout est resté sur place, accessoires compris.

La fille de Ryan: Dingle, Irelande

«Ryan’s Daughter»: Dingle, Irland
Image: reddit

Le village fictif de Kirrary a été bâti près de Dingle. Une grande partie du décor a disparu, mais certains éléments subsistent.

Les Blues Brothers: Chicago, Illinois, Etats-Unis

Dixie Square Mall in 1989
Image: reddit

Une célèbre course-poursuite se termine dans ce centre commercial, déjà abandonné à l’époque. Longtemps exploré par des amateurs d’urbex, il a été démoli en 2012.

La fin des temps: Los Angeles, Etats-Unis

Linda Vista Hospital
Image: Wikimedia

Construit en 1904 et fermé en 1990, l’hôpital Linda Vista sert depuis de décor à de nombreux films, dont celui avec Arnold Schwarzenegger.

Session 9: Massachusetts, Etats-Unis

Danvers State Hospital
Image: Wikimedia

Le film se déroule dans l’ancien hôpital psychiatrique de Danvers, ouvert en 1878 et fermé en 1992. Une partie du site, y compris des tunnels, existe toujours.

Lone Star: Contrabando, Texas, Etats-Unis

Spanish mission 1, Ruin of a small spanish mission at Contrabando movie set near Lajitas in Big Bend National Park, Texas
Image: Imago Images

Contrabando est une ville fantôme texane utilisée en 1966 pour le tournage d'un western.

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