Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants



Durant le tournage d'un film ou d'une série, le plateau est en pleine effervescence. Mais que se passe-t-il après le clap de fin? Zoom sur des sites laissés à l'abandon après avoir connu la lumière des projecteurs.

Plus de «Divertissement»

Le tournage d'un film implique parfois la création de décors somptueux et imposants. Des décors que l'on démonte souvent après les besoins de la production visuelle. Il existe néanmoins des exceptions. Voici d'anciens haut-lieux du cinéma abandonnés ou rendus à la nature.

Le Hobbit: Nouvelle-Zélande

Alors que les décors des maisons du Seigneur des anneaux étaient temporaires, ceux du Hobbit ont été construits pour durer. Situé dans une ferme ovine en Nouvelle-Zélande, «Hobbiton» constitue aujourd’hui l’un des décors les plus célèbres pour les amateurs du septième art.

Image: Imago Images

Star Wars: Ong Jamal, Tunisie

Image: Imago Images

Ong Jamal, en Tunisie, a servi de décor à Mos Espa, une ville de la planète désertique Tatooine. Il s’agit de l’un des lieux de tournage de Star Wars encore existants les plus visités.

Popeye: Anchor Bay, Malte

Image: Wikimedia

Popeye a été tourné à Anchor Bay à la fin des années 1970. La baie représente la ville fictive de Sweethaven. Le site a depuis été transformé en parc de loisirs et attire notamment des plongeurs.

Pirates des Caraïbes: Wallilabou Bay, St. Vincent

Port Royal a été construit sur l’île caribéenne de Saint-Vincent spécialement pour le film. Alors que certaines structures ont été détruites par des tempêtes tropicales, le public peut encore découvrir de nombreuses façades et même des «pirates pendus».

Image: Imago Images

Hunger Games: Henry River Mill Village, Caroline du Nord, Etats-Unis

Image: Imago Images

Construit en 1905, ce village était autrefois une usine textile. Dans Hunger Games, il sert de décor au district 12. Ce site classé accueille aujourd'hui des visites guidées.

Big Fish: Montgomery, Alabama, Etats-Unis

Image: reddit

Pour Big Fish, Tim Burton a fait construire la ville de Spectre sur une île privée. Plutôt que de la démonter, il l’a laissée à l’abandon. Le lieu attire de nombreux photographes.

La momie: Atlas Corporation Studios, Ouarzazate, Maroc

Image: Imago Images

Les studios Atlas disposent de vastes étendues dans le désert marocain. Et les décors restent bien souvent sur place. Parmi les productions à y avoir été tournées: Aladdin, Gladiator, Babel, Game of Thrones ou Prison Break.

Image: Imago Images

Le fugitif: Dillsboro, Caroline du Nord, Etats-Unis

Dans les montagnes de Caroline du Nord, les débris de la collision ferroviaire à laquelle on assiste dans le film n'ont jamais été nettoyés. Les vestiges du bus et de la locomotive restent visibles le long des rails.

Alamo: Brackettville, Texas, Etats-Unis

John Wayne a fait construire une réplique fidèle de la mission d’Alamo au Texas. Connue sous le nom d'Alamo Village, elle a servi de décor et d’attraction touristique pendant plus de 50 ans. Le site a ensuite mis la clé sous la porte.

The patriot, le chemin de la liberté: Cypress Gardens, Caroline du Sud, Etats-Unis

Le village colonial construit pour le film avec Mel Gibson a été laissé à l’abandon dans les forêts de Cypress Gardens.

Le Bon, la Brute et le Truand: Burgos, Espagne

Ce cimetière est sorti de terre dans les années 1960 pour les besoins du western. Oublié après le tournage, il a été enseveli par la végétation avant d’être restauré des décennies plus tard par des fans.

La colline a des yeux: Maroc

Au cœur du désert marocain, on tombe sur une station-service rouillée issue du remake de 2006. Tout est resté sur place, accessoires compris.

La fille de Ryan: Dingle, Irelande

Le village fictif de Kirrary a été bâti près de Dingle. Une grande partie du décor a disparu, mais certains éléments subsistent.

Les Blues Brothers: Chicago, Illinois, Etats-Unis

Une célèbre course-poursuite se termine dans ce centre commercial, déjà abandonné à l’époque. Longtemps exploré par des amateurs d’urbex, il a été démoli en 2012.

La fin des temps: Los Angeles, Etats-Unis

Image: Wikimedia

Construit en 1904 et fermé en 1990, l’hôpital Linda Vista sert depuis de décor à de nombreux films, dont celui avec Arnold Schwarzenegger.

Session 9: Massachusetts, Etats-Unis

Image: Wikimedia

Le film se déroule dans l’ancien hôpital psychiatrique de Danvers, ouvert en 1878 et fermé en 1992. Une partie du site, y compris des tunnels, existe toujours.

Lone Star: Contrabando, Texas, Etats-Unis

Image: Imago Images

Contrabando est une ville fantôme texane utilisée en 1966 pour le tournage d'un western.

(Version française: Valentine Zenker)

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants 1 / 30 Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants source: jérémy pomeroy