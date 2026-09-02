assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Gal Gadot s’est cassé les deux pieds sur le tournage de The Runner

Gal Gadot s’est cassé les deux pieds sur le tournage de son nouveau film, The Runner.
Le nouveau rôle de Gal Gadot lui a coûté deux pieds cassés.image: getty/watson

Cette actrice s’est cassé les deux pieds sur son dernier tournage

Pour son prochain film, The Runner, disponible dès ce mercredi sur Amazon Prime, Gal Gadot n'a pas hésité à donner de soi et s’est entraînée avec un coach olympique. Mais la préparation à ce rôle particulièrement physique s’est soldée par une vilaine blessure.
02.09.2026, 09:3002.09.2026, 09:30

Pour donner le meilleur d’eux-mêmes à l’écran, de nombreux acteurs n’hésitent pas à se soumettre à une préparation intensive. Gal Gadot, principalement connue pour avoir incarné Wonder Woman dans le film du même nom, en sait quelque chose. Afin d’adopter la bonne technique de course pour son nouveau film The Runner, elle a travaillé avec un entraîneur olympique.

Il y a une star d'Hollywood derrière ce rappeur masqué
Il y a une star d'Hollywood derrière ce rappeur masqué

Ce dernier lui a notamment appris à «courir correctement», à «arrêter d'y penser» et à acquérir «cette compétence comme une seconde nature».

Toutefois, le tournage s’est achevé sur une mauvaise surprise pour l’actrice: Gal Gadot s’est cassé les deux pieds, comme elle l’a confié au magazine People. L’actrice de 41 ans a même dû assurer les derniers jours de tournage avec des béquilles. Une blessure qui a passablement chamboulé le calendrier de production.

«Il y avait des limites à ce que je pouvais faire. A un moment donné, je me suis cassé les pieds, et c’était fini. Après cela, j’ai d’abord dû récupérer»
Gal Gadot, dans People

Les scènes qui n’avaient pas pu être tournées à temps ont donc été reportées.

Jared Leto est comme Spiderman, il s'en fout des ascenseurs
Jared Leto est comme Spiderman, il s'en fout des ascenseurs

Dans The Runner, disponible dès ce mercredi 2 septembre sur Amazon Prime, Gal Gadot campe Maia Marten, une brillante avocate d’affaires qui part courir un matin dans les rues de Londres. Elle reçoit alors l’appel d’un inconnu, interprété par Damian Lewis, qui lui annonce que son fils a été enlevé. L’homme fait chanter Maia Marten, qui se retrouve engagée dans une véritable course contre la montre.

La bande-annonce du film à elle seule montre à quel point l'actrice s'est investie. Dans plusieurs scènes, on la voit courir à travers différents quartiers, sur des routes, des voies ferrées, le long de rails de chantier et dans divers lieux, tout en suivant les instructions énigmatiques d'un mystérieux interlocuteur afin de sauver son fils.

«J'ai beau avoir fait beaucoup de films d'action dans ma carrière, je n'en ai jamais fait un où je cours tous les jours, toute la journée»
Gal Gadot, dans People
Vidéo: watson

Après des mois d’entraînement et un tournage éprouvant, autant dire que Gal Gadot en a marre de courir. Le sujet est désormais «épuisé» pour elle, a-t-elle déclaré. Quant à ses béquilles, elle s’en passe également volontiers: «Elles constituent certes un joli accessoire, mais ce n’est pas pour moi.»

Depuis, Gal Gadot s’est complètement remise de ses blessures et se dit désormais «prête à repartir à plein régime».

Brad Pitt est de retour dans ce rôle culte
Brad Pitt est de retour dans ce rôle culte

Ce film d'action et de suspense est réalisé par Kevin Macdonald et met également en vedette Damian Lewis, Rory Wilmot, Afred Enoch, Phoenix Di Sabastiani.

(traduit et adapté par mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Face au scandale, John Galliano prend une grave décision
Face au scandale, John Galliano prend une grave décision
Tom Cruise ressuscite un film culte
Tom Cruise ressuscite un film culte
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
1
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
de Armin Hadzikadunic
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
de Armin Hadzikadunic
Pourquoi GTA est bien plus qu&#039;un «jeu violent»
Pourquoi GTA est bien plus qu'un «jeu violent»
de Sainath Bovay
Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode
Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
1
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
de Margaux Habert
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
1
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett
Vidéo: watson

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Des disparus après une crue dans le Grand Canyon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le retour d’Harry et Meghan va leur coûter une fortune
Deux jours après leur atterrissage presque incognito au Royaume-Uni, le mystère s'épaissit sur les projets d'Harry et Meghan. Si plusieurs initiés et les experts royaux se répandent en théories et contradictions, une chose est sûre: le retour du couple d'exilés de la Couronne britannique pourrait leur coûter... très cher.
Près de quarante-huit heures après l'atterrissage confirmé de la petite famille d'Harry et Meghan à bord d'un jet privé, ce mercredi, un calme presque suspect vient succéder à la frénésie de l'annonce de ce retour tant attendu. Peu d'informations concrètes ayant filtré sur leur nouvelle vie au Royaume-Uni, leur domicile ou l'école de leur progéniture, les théories les plus folles en viennent désormais à être posées sur la table par les experts royaux en manque de scoops croustillants.
L’article