Le nouveau rôle de Gal Gadot lui a coûté deux pieds cassés. image: getty/watson

Cette actrice s’est cassé les deux pieds sur son dernier tournage

Pour son prochain film, The Runner, disponible dès ce mercredi sur Amazon Prime, Gal Gadot n'a pas hésité à donner de soi et s’est entraînée avec un coach olympique. Mais la préparation à ce rôle particulièrement physique s’est soldée par une vilaine blessure.

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Pour donner le meilleur d’eux-mêmes à l’écran, de nombreux acteurs n’hésitent pas à se soumettre à une préparation intensive. Gal Gadot, principalement connue pour avoir incarné Wonder Woman dans le film du même nom, en sait quelque chose. Afin d’adopter la bonne technique de course pour son nouveau film The Runner, elle a travaillé avec un entraîneur olympique.

Ce dernier lui a notamment appris à «courir correctement», à «arrêter d'y penser» et à acquérir «cette compétence comme une seconde nature».

Toutefois, le tournage s’est achevé sur une mauvaise surprise pour l’actrice: Gal Gadot s’est cassé les deux pieds, comme elle l’a confié au magazine People. L’actrice de 41 ans a même dû assurer les derniers jours de tournage avec des béquilles. Une blessure qui a passablement chamboulé le calendrier de production.

«Il y avait des limites à ce que je pouvais faire. A un moment donné, je me suis cassé les pieds, et c’était fini. Après cela, j’ai d’abord dû récupérer» Gal Gadot, dans People

Les scènes qui n’avaient pas pu être tournées à temps ont donc été reportées.

Dans The Runner, disponible dès ce mercredi 2 septembre sur Amazon Prime, Gal Gadot campe Maia Marten, une brillante avocate d’affaires qui part courir un matin dans les rues de Londres. Elle reçoit alors l’appel d’un inconnu, interprété par Damian Lewis, qui lui annonce que son fils a été enlevé. L’homme fait chanter Maia Marten, qui se retrouve engagée dans une véritable course contre la montre.

La bande-annonce du film à elle seule montre à quel point l'actrice s'est investie. Dans plusieurs scènes, on la voit courir à travers différents quartiers, sur des routes, des voies ferrées, le long de rails de chantier et dans divers lieux, tout en suivant les instructions énigmatiques d'un mystérieux interlocuteur afin de sauver son fils.

«J'ai beau avoir fait beaucoup de films d'action dans ma carrière, je n'en ai jamais fait un où je cours tous les jours, toute la journée» Gal Gadot, dans People

Vidéo: watson

Après des mois d’entraînement et un tournage éprouvant, autant dire que Gal Gadot en a marre de courir. Le sujet est désormais «épuisé» pour elle, a-t-elle déclaré. Quant à ses béquilles, elle s’en passe également volontiers: «Elles constituent certes un joli accessoire, mais ce n’est pas pour moi.»

Depuis, Gal Gadot s’est complètement remise de ses blessures et se dit désormais «prête à repartir à plein régime».

Ce film d'action et de suspense est réalisé par Kevin Macdonald et met également en vedette Damian Lewis, Rory Wilmot, Afred Enoch, Phoenix Di Sabastiani.

(traduit et adapté par mbr)

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