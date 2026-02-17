Une star «terrorise tout le monde» et se fait frapper en pleine rue

Qu’arrive-t-il à Shia LaBeouf? Alors qu’on le dit sobre depuis des années, l’acteur a fait la tournée des bars à La Nouvelle-Orléans, causant passablement de grabuge et des bagarres. Il a même été frappé lors d’une rixe, selon une vidéo exclusive diffusée par TMZ.

«S'il y a bien une ville où l'on peut replonger dans l'alcool, c'est La Nouvelle-Orléans», balance The Hollywood Reporter en introduction d’un article sur la semaine manifestement remuante de Shia LaBeouf. Depuis jeudi soir, l’acteur qui se dit sobre depuis plusieurs années a fait la tournée des bars de La Nouvelle-Orléans pour fêter Mardi Gras.

Une information donnée à plusieurs médias américains par des employés d’établissements publics de cette ville animée de Louisiane. Mais c’est devant le Ms Mae's, dimanche soir, que les choses se seraient méchamment envenimées. Selon The Hollywood Reporter, le bar ouvert 24h/24h aurait refusé l’entrée à la star alors très agitée, torse nu et «sans un sou en poche».

Shia La Beouf a fait son numéro du genre: vous savez qui je suis?!» Le portier du Ms Mae’s bar, à Hollywood Reporter

De jeudi à dimanche, l’acteur qui avait «justifié son comportement violent envers son ex-compagne FKA Twigs» par des problèmes d’alcool a manifestement lâché les chiens. «Il terrorise la ville!», a notamment déclaré un barman. Mardi en fin de journée, le tabloïd TMZ s’est même procuré la vidéo d’une rixe devant un autre bar, opposant la star de Paranoïak à plusieurs clients qui semblent aussi agités et avinés que lui.

Dans la séquence, on découvre Shia LaBeouf à terre, qui peine à se relever, alors qu’un homme lui assène des coups au visage.

«On va te défoncer, gamin. Calme-toi!»

Alors que d’autres tenanciers d’établissement ont jugé l’acteur «adorable» et «sympa», sa longue virée n’aura pas été une promenade de santé, puisqu’il aurait frappé un barman, selon des médias américains. En fin de nuit, Shia LaBeouf «a été conduit à l'hôpital pour y être soigné pour des blessures non précisées, puis a été arrêté et inculpé de deux chefs d'accusation de voies de fait simples», révèle enfin TMZ.



