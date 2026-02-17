ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
People

Shia LaBeouf a été frappé en pleine rue

Une star «terrorise tout le monde» et se fait frapper en pleine rue

Qu’arrive-t-il à Shia LaBeouf? Alors qu’on le dit sobre depuis des années, l’acteur a fait la tournée des bars à La Nouvelle-Orléans, causant passablement de grabuge et des bagarres. Il a même été frappé lors d’une rixe, selon une vidéo exclusive diffusée par TMZ.
17.02.2026, 20:2317.02.2026, 20:59

«S'il y a bien une ville où l'on peut replonger dans l'alcool, c'est La Nouvelle-Orléans», balance The Hollywood Reporter en introduction d’un article sur la semaine manifestement remuante de Shia LaBeouf. Depuis jeudi soir, l’acteur qui se dit sobre depuis plusieurs années a fait la tournée des bars de La Nouvelle-Orléans pour fêter Mardi Gras.

Une information donnée à plusieurs médias américains par des employés d’établissements publics de cette ville animée de Louisiane. Mais c’est devant le Ms Mae's, dimanche soir, que les choses se seraient méchamment envenimées. Selon The Hollywood Reporter, le bar ouvert 24h/24h aurait refusé l’entrée à la star alors très agitée, torse nu et «sans un sou en poche».

Shia La Beouf a fait son numéro du genre: vous savez qui je suis?!»
Le portier du Ms Mae’s bar, à Hollywood Reporter

De jeudi à dimanche, l’acteur qui avait «justifié son comportement violent envers son ex-compagne FKA Twigs» par des problèmes d’alcool a manifestement lâché les chiens. «Il terrorise la ville!», a notamment déclaré un barman. Mardi en fin de journée, le tabloïd TMZ s’est même procuré la vidéo d’une rixe devant un autre bar, opposant la star de Paranoïak à plusieurs clients qui semblent aussi agités et avinés que lui.

Dans la séquence, on découvre Shia LaBeouf à terre, qui peine à se relever, alors qu’un homme lui assène des coups au visage.

«On va te défoncer, gamin. Calme-toi!»

Alors que d’autres tenanciers d’établissement ont jugé l’acteur «adorable» et «sympa», sa longue virée n’aura pas été une promenade de santé, puisqu’il aurait frappé un barman, selon des médias américains. En fin de nuit, Shia LaBeouf «a été conduit à l'hôpital pour y être soigné pour des blessures non précisées, puis a été arrêté et inculpé de deux chefs d'accusation de voies de fait simples», révèle enfin TMZ.

(fv)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
En Chine, les robots font du kung-fu
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici la personne qui imite le mieux la mouette (au monde)
Le treizième édition du championnat du monde du meilleur cri de la mouette s'est tenu dimanche au carnaval de Dunkerque. Attention les oreilles.
Devant plusieurs centaines de personnes costumées, malgré le froid et quelques flocons, la treizième édition du championnat du monde du cri de la mouette, événement devenu incontournable du carnaval de Dunkerque, a couronné dimanche une habitante de cette ville portuaire du nord de la France.
L’article