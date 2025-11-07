Ces superstars se sont aventurées en Suisse pour une série Disney+

brouillard
Divertissement
Corée du Sud

Ces superstars sont venues en Suisse pour une série Disney+
Jimin et Jungkook ont vadrouillé en Suisse. image: disney+

Jimin et Jungkook, deux membres du célèbre groupe de K-Pop BTS, sont venus en Suisse dans le cadre d'une série diffusée sur Disney+.
07.11.2025, 20:38
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Voilà qui risque d'envoyer les ARMYs (les fans de BTS) au septième ciel! Disney+ a annoncé l'arrivée d'une deuxième saison de la série de type «voyage-réalité» Are You Sure?!, qui met en vedette deux membres du groupe de K-pop BTS, Jimin et Jungkook.

Cette nouvelle mouture sera composée de huit épisodes, et capturera un roadtrip de 12 jours, que les deux stars de la K-pop ont effectué sitôt leur service militaire accompli.

La cerise sur le gâteau? Les Sud-Coréens ont vadrouillé en terres helvétiques, puisque six des huit épisodes ont été tournés en Suisse!

En effet, comme l'explique un communiqué de Suisse Tourisme, Jimin et Jungkook sont passés par «de majestueux sommets suisses aux régions côtières animées du Vietnam». D'ailleurs, Suisse Tourisme dit avoir apporté son soutien pour la planification et l’organisation du voyage, l’hébergement ainsi que le choix des lieux de tournage. Pour ce faire, une étroite collaboration s'est établie avec la société qui produit la série, HYBE Corporation.

Mais pourquoi avoir choisi nos contrées, qui ont déjà ému des stars telles que Will Smith, ou encore Justin et Hailey Bieber? Tout simplement pour la diversité de ses paysages et de ses cultures, «activement promues sur les réseaux sociaux par la filiale de Suisse Tourisme à Séoul».

«Jung Kook et Jimin ont passé près d’une semaine à profiter de la nature en Suisse et à y puiser de nouvelles inspirations après avoir accompli leur service militaire en Corée.»
Suisse Tourisme, communiqué.

Pour rappel, la première saison avait été tournée avant leur service miliaire, et avait été diffusée en août 2024. Elle avait largement rallié les fans.

Cette saison s'annonce encore plus challenging, puisque les deux Idols s'embarquent dans un concept de «voyage minimaliste», avec seulement un petit sac à dos et un budget limité. D'après le média Ouest-France, d'autres membres pourraient créer la surprise en rejoignant l'aventure.

Vous pourrez retrouver les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Are You Sure?! dès le 3 décembre sur Disney+. Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi jusqu’au 24 décembre. Voilà une façon épique de fêter Noël!

Thèmes
