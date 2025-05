Vidéo: youtube

Cette vidéo de la Suisse est super, mais il y a un problème

Soyons francs, tout le monde se fiche des demi-finales de l’Eurovision. Ou presque. Durant la première soirée, mardi, une chanson en mode comédie musicale a fait sensation dans le reste du monde. Et pour cause: elle liste avec malice ce qui a été inventé en Suisse, mais... un détail ne passe pas.

La planète entière scrute la Suisse depuis le début de la semaine. Par l’intermédiaire des caméras de l’Eurovision, Bâle est devenue un centre d’attention international. Si les Romands semblent, pour l’heure, bouder la manifestation, partout ailleurs, c’est l’ébullition. Les réseaux sociaux tournent à plein régime, le New York Times se demande si «l’Eurovision peut éviter la politique en Suisse neutre», les paris vont bon train et certains journalistes étrangers découvrent les balades en pneumatique sur les vaguelettes de l’Aar.

Et puis, mardi soir, lors de la première demi-finale, la Suisse a fait très fort au moment de dégoupiller officiellement le plus grand télé-crochet du monde. Par l’intermédiaire d’une chanson de près de six minutes, construite comme une mini-pièce de comédie musicale, les deux présentatrices, Hazel Brugger et Sandra Studer, ont assuré le show de manière impressionnante.

Chorégraphies dégourdies, humour populaire et naturel, autodérision intelligente, mise en scène bluffante, petit tacle gratuit à Roger Federer, bref, «Made In Switzerland» a fait un véritable carton. En deux jours, la vidéo avait déjà dépassé les six millions de vues sur YouTube.

Si ce petit bonbon de divertissement haut de gamme a aussi bien fonctionné, c’est parce que l’idée de base est plutôt culottée: lister tout ce qui a été inventé en Suisse (ou presque).

En vrac?

Le cellophane

Le café instantané

le Velcro

Le World Wide Web​

Le LSD

Le muesli

La fermeture éclair

Le couteau suisse

La guitare électrique (oui, enfin... Rickenbacher, un Suisse né à Bâle et basé à Los Angeles, avait contribué à la naissance de la première guitare électrique)

Etc.

Dans le lot des inventions liées à notre pays, un détail n’est pas passé inaperçu et continue de faire causer sur les réseaux sociaux.

«Nous avons inventé la démocratie!»

Sans doute habités par un formidable élan de fierté nationale, les auteurs de cette chanson ont omis de préciser que le concept de la démocratie, même si la Suisse en possède aujourd’hui la version la plus directe et aboutie, a en réalité été inventé en Grèce, par un certain Clisthène. Bien sûr, chez nous, on pratiquait déjà la Landsgemeinde aux 13e siècle.

Mais, voilà, c’est un fait: nous n’avons pas inventé la démocratie. Les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont, ce détail n’a pas échappé aux enquiquineurs de l’Internet:

Qu’on se rassure, rien de grave! Surtout que la performance de mardi soir fut tout simplement époustouflante et que... la fête continue avec, jeudi soir, la seconde demi-finale et, samedi, le bouquet final et la douce tyrannie des points.