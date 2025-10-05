Amis ou ennemis? Jared Leto et Jeff Bridges sont les stars de Tron.

Jared Leto relance la saga culte «Tron»

Presque 15 ans après le dernier opus, la franchise «Tron» revient au cinéma avec Tron: Ares. Jared Leto est en tête d'affiche. Le réalisateur assume les risques qu'il a pris.

Antoine guy / afp

Plus de «Divertissement»

En plus de 40 ans d'existence, la franchise Tron a conquis une communauté de fans dévoués et acquis un statut d'œuvre culte. Tron: Ares, qui sortira mercredi prochain, entend raviver la saga après 14 ans d'absence.

Entrons tout de suite dans le vif du sujet 👇 Vidéo: youtube

À sa sortie en 1982, le film Tron réalisé par Steven Lisberger fait figure d'ovni cinématographique. Esthétiquement révolutionnaire avec le recours aux images de synthèse, une nouveauté à l'époque, il surfe sur l'engouement naissant pour les jeux vidéos, avec le boom des jeux d'arcade au début des années 1980.

Les Light Cycles, motos qui laissent des murs de lumière derrière elles, deviennent iconiques et feront par la suite l'objet de nombreuses adaptations en jeux vidéos.

Des motos en images de synthèse, une dinguerie en 1982

Malgré un succès d'estime, le film n'attire pas les foules, à la différence d'autres blockbusters sortis la même année comme E.T., Blade Runner ou Star Trek II. Lors d'une rencontre avec l'AFP à Paris, le réalisateur de Tron: Ares, Joachim Roenning, a raconté:

«Il a fallu attendre quelques années pour que le premier Tron rentre dans l'esprit du temps et devienne un classique»

Une longue attente pour les fans

Disney mettra presque 30 ans à sortir un nouveau film avec Tron: L'Héritage, en 2011. Ce volet «a été un meilleur succès commercial, mais toujours pas au niveau d'un Marvel», a poursuivi le réalisateur norvégien.

Une tentative de lui donner une suite est abandonnée par le studio en 2015. Au sujet de ce troisième film, Joachim Roenning s'est amusé à dire:

«Tout le crédit revient aux fans de la franchise, un groupe de gens très déterminés»

Le cinéaste a déjà réalisé d'autres films issus de sagas comme le cinquième Pirates des Caraïbes ou le deuxième Maléfique, avec Angelina Jolie.

Jared Leto en soldat surpuissant

Dans Tron: Ares, Julian Dillinger, jeune dirigeant égocentrique, impulsif - et petit-fils d'Edward Dillinger, le principal antagoniste du premier film - a créé un programme informatique redoutable, capable d'être transféré dans le monde réel grâce à une imprimante 3D.

Ares, incarné par Jared Leto, est un soldat surentrainé, discipliné et sacrifiable à l'infini, mais dont l'existence est limitée à 29 minutes.

Dillinger et son concurrent Encom - entreprise aux intentions plus louables - se lancent dans une course effrénée pour trouver le code informatique qui pourrait briser cette barrière de 29 minutes.

Jared Leto joue Ares, un soldat «électronique» plus fort, intelligent et rapide que n'importe quel humain.

Le film reprend les codes du volet précédent, avec un univers sombre et une bande originale léchée composée par Nine Inch Nails, après Daft Punk qui était derrière celle de Tron: Legacy.

Le monde virtuel débarque sur terre

Contrairement aux précédents films, qui voyaient les protagonistes entrer dans le monde numérique, cette fois-ci, ce sont les programmes qui sont transférés dans notre univers. Joachim Roenning explique avoir commencé à travailler sur le film il y a trois ans. Il défend son approche:

«D'un point de vue de spectateur, c'est quelque chose que j'avais envie de voir»

Il a ajouté que la production a construit de vrais Light Cycles sans avoir recours aux images de synthèse. Le réalisateur a poursuivi:

«Je voulais créer un monde aussi réel que possible, le contraste absolu du monde numérique»

Les courses-poursuites de ces motos futuristes se déroulent dans Vancouver, où le tournage a nécessité de boucler le centre-ville toutes les nuits pendant six semaines.

Pas d'IA utilisée

Le film évoque la coexistence entre les humains et la technologie et la perte de contrôle des programmes informatiques, des thèmes très actuels en plein essor de l'intelligence artificielle.

Pour autant, le réalisateur n'a pas eu recours à cette technologie. Joachim Roenning a souligné:

"Deux mille personnes ont travaillé sur ce film. L'IA ne peut pas rivaliser. C'est très loin du niveau de ce que ces artistes sont capables de faire"

Et il a conclu:

«Si vous avez de l'argent et beaucoup de ressources humaines, le résultat sera toujours supérieur... pour le moment»

De la technologie pour flipper un peu plus:

Des images chelou générées par IA 1 / 12 Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA Un Trump généré par l'IA, en pleine séance d'Ayahuasca dans la jungle. source: reddit