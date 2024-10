Inès Reg remet une claque à Natasha St-Pier

Les paroles:

«Tu trouveras, mes blessures et mes insultes

Celles que j'avoue qu'à demi-mot

Mes faux-pas, mon p'tite salope

Et de l'amour plus qu'il n'en faut

J'ai tellement peur que tu me laisses

Sache que si j'en fais toujours trop

C'est pour qu'un peu tu me restes

P'tite salope.»