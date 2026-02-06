La femme la plus recherchée sur Google au monde en 2025, Bianca Censori, prend enfin la parole.

La mystérieuse femme de Kanye West déballe tout: «J'étais gênée»

Pour la toute première fois depuis le début de sa relation très médiatisée avec le truculent rappeur Kanye West il y a trois ans, Bianca Censori a accordé un entretien exclusif au magazine Vanity Fair. Et certaines de ses confidences ont un lien direct avec la Suisse.

D'elle, on a tout dit. Pour certains, Bianca Censori était un jouet. Manipulée, soumise, réduite au silence, exploitée par son mari depuis 2023, l'instable et truculent Kanye West. Les tabloïds relayaient les témoignages angoissés d'amis anonymes, pendant que les chroniqueurs débattaient en long, en large et en travers de ses «choix» vestimentaires, prétendument imposés par sa moitié.

Kanye ne faisait rien pour nous rassurer. Dans un tweet et un épisode erratique, le rappeur lui-même revendiquait en février 2025: «J'AI L'EMPRISE DE MA FEMME. C'EST PAS UN TRUC DE FÉMINISTE WOKE. ELLE EST AVEC UN MILLIARDAIRE.»

L'artiste a raconté les dessous de sa «tenue» mémorable des Grammys 2025. Image: Los Angeles Times

Depuis, l'intéressé s'est récusé, en confiant notamment dans une lettre d'excuses publiée dans le Wall Street Journal qu'il traversait à l'époque un épisode «maniaque» lié à ses troubles de bipolarité.

Pendant ce temps, pour d'autres, Bianca Censori était une artiste incomprise. Libre, fascinante, en pleine maîtrise de ses choix et de son destin.

Il faut croire que cette seconde catégorie avait vu juste. Alors que l'architecte australienne de 31 ans vient de dévoiler les premières étapes d'un vaste projet artistique de sept ans, BIO POP, elle s'est confiée pour la toute première fois dans une interview édifiante pour le magazine Vanity Fair.

Et elle semble beaucoup s'amuser de tout ce qu'on a pu raconter à son sujet: «Je ne veux pas paraître prétentieuse, mais personne n'a jamais bénéficié d'une telle visibilité sans avoir parlé», glisse-t-elle, à raison.

«J’avais une véritable obsession pour la nudité. J'étais nue partout. Je ne m’en suis jamais détachée» Bianca Censori, dans Vanity Fair

Rencontre en Suisse

On apprendra notamment dans cet article kilométrique que l'architecte achevait sa thèse d'architecture, en 2020, lorsque le directeur général de Yeezy - l'entreprise de Kanye West - l'a contactée. Le rappeur avait vu un de ses posts Instagram: un masque numérique aux proportions extraterrestres. Bianca lui a alors fait parvenir son portfolio.

Et c'est en Suisse que le duo s'est rencontré pour la première fois, en pleine pandémie de Covid-19. Kanye propose alors à la jeune femme un poste de «directrice de l'architecture» à Los Angeles, où elle a intégré un groupe de personnalités du monde de la mode et de l'art.

Un nouveau job qui marque le début de son «projet de nudité»: Bianca Commence commence dès lors à se procurer des vêtements minimalistes dans des boutiques de danse et des sex-shops. Entre deux projets architecturaux ou artistiques, les collègues commencent à se fréquenter.

«La proximité», résume Bianca Censori dans VF. «Le simple fait de travailler ensemble. On passe tellement de temps avec quelqu'un. On était constamment au téléphone ou ensemble. Il faut le voir. On se ressemble tellement.»

«Je n'ai pas épousé mon mari pour me faire connaître. Je l'ai épousé parce que je l'aime. C'est peut-être la chose la plus ringarde au monde?» Bianca Censori

L'article projette également un éclairage sur certains des moments les plus médiatiques du couple, qui ont contribué à son image de poupée sexuelle sans défense. Pour n'en citer qu'un: l'incident de Venise, où des photos de paparazzi laissent penser qu'elle gratifie son époux d'une fellation dans un bateau-taxi.

Il n'en était rien. Selon Bianca, Ye était assis à l'arrière et, elle, simplement agenouillée sur un tabouret, la tête posée sur ses genoux. Elle précise que sa tante était également à bord. La couverture médiatique l'a humiliée. «C'était la première fois que j'étais vraiment gênée», confie Bianca Censori. «J'avais honte à cause de mon père. Mais, avec le temps, non, ça ne me fait plus rien.»

«Je ne ferais jamais quelque chose que je ne veux pas faire» Bianca Censori

Chaque fois qu'elle est apparue nue, c'était son choix. Lorsqu'elle crée une tenue, elle demande l'avis de Ye car elle le considère comme un génie. «Mon mari et moi travaillions ensemble sur mes tenues», affirme l'Australienne. «C'était donc une véritable collaboration, je n'avais jamais l'impression qu'on me donnait des ordres.»

Interrogée sur les propos antisémites de son mari et si, elle-même, est antisémite, elle lâche: «Non». Avant d'ajouter: «Le fait que l'antisémitisme soit devenu monnaie courante est terrifiant.»



«Vous savez, il doit suivre son propre cheminement pour réparer ses erreurs, et je suis là pour le soutenir, l'aimer et être à ses côtés» Bianca Censori, au sujet des dérapages de son mari

«Tout ce que je peux faire, c'est être là et l'aider», dit-elle. «Cette année, c'était comme lui faire un massage cardiaque pendant des mois. J'ai l'amour et l'empathie nécessaires pour y arriver, et je sais que le monde n'en a pas.»

Alors que Bianca Censori est amenée à prendre plus souvent la parole publiquement, on se réjouit d'ores et déjà d'entendre ce que la un-peu-moins-mystérieuse femme de Kanye West a à nous raconter.

