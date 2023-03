Vous n'imaginez pas le prix de ces bottes Teletubbies

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont pour la majorité bienveillante, bien que certaines personnes se demandent tout de même comment une telle collection a pu voir le jour. Dans tout ça, nous on se demande plutôt comment Christian Cowan a fait pour oublier Bébé Soleil.

Selon le Huffington Post, le Britannique a choisi de faire des personnages les plus célèbres des années 2000 ses représentants pour une nouvelle collaboration. Depuis vendredi, plusieurs publications à leurs effigies ont été publiées sur son compte Instagram. Et il y a une pièce en particulier qui a affolé les internautes: une paire de talons aiguilles en l'honneur à Dipsy.

Dipsy, Tinky Winky, Laa-Laa et Po, ça vous parle? Après le retour des jeans taille basse sur les podiums, place aux Teletubbies. En effet, vendredi 10 mars, le créateur Christian Cowan a publié sur son compte Instagram ses nouvelles égéries qui ne sont autres que les Teletubbies.

Chers Millenials, les tendances des années 2000 sont officiellement de retour à notre grand désarroi. Et il n'y a visiblement plus de limite.

