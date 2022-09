Swiss Tennis a accompagné certaines stories Instagram lors de la Coupe Davis en Equateur avec la chanson La Bandite du rappeur français Jul, pas franchement appropriée. image: keystone/twitter

Swiss Tennis fait une bourde avec un rap qui prône drogue et violence

La fédération a publié des stories de l'équipe de Coupe Davis en Equateur (victoire 3-2) avec une chanson du rappeur français Jul. Une erreur de communication que Swiss Tennis promet de ne plus commettre.

Sur ces vidéos Instagram postées le week-end passé, on voit les tennismen suisses et leur coach, Severin Lüthi, participer au tirage au sort des matchs. Ils posent pour des photos, serrent la main de leurs adversaires et signent des autographes. Le tout dans une ambiance très décontractée, grands sourires et chapeaux équatoriens traditionnels sur la tête.

Mais la musique qui accompagne ces images contraste. L'instru et le flow du rappeur sont agressifs. En tendant bien l'oreille, les paroles confirment cette impression. Parmi elles, les punchlines suivantes:

«On n'aime pas les putos»

«J'les fume comme le pet' du matin»

Autrement dit, ce refrain qui tourne en boucle est vulgaire, prône la violence et la consommation de cannabis. La chanson en question? La Bandite, du rappeur marseillais Jul. Le reste du texte (les amateurs de grande poésie peuvent le retrouver en cliquant ici), qu'on n'entend pas dans les stories postées par Swiss Tennis, n'est pas moins fleuri. «Je vais leur casser la tête», «Ouais j'fume la drogue» ou encore «J'ai pas sucé pour percer», scande le Français de 32 ans.

Les stories en question, en vidéo👇 Vidéo: watson

Des paroles en totale contradiction avec les valeurs et les idées que le sport promeut, telles que le respect et la santé. Elles ne collent pas, non plus, au message de Swiss Tennis, qui sensibilise ses entraîneurs et ses membres sur ces thèmes, notamment via le programme «Cool and Clean» de Swiss Olympic. Et elles ont de quoi ternir l'image d'une fédération qui compte 14 700 followers sur Instagram.

Une première sur TikTok et un auto-tune à coin

«J'assume la complète responsabilité. C'est ma faute.» Au bout du fil, Sandra Pérez est toute désolée. La cheffe de presse de Swiss Tennis – qui vient de passer les contrôles de sécurité à l'aéroport d'Amsterdam en rentrant d'Equateur – n'esquive pas le sujet.

«J'aurais dû vérifier les paroles avant de publier ces stories. Sur le moment, je ne les ai pas comprises» Sandra Pérez, cheffe de presse de Swiss Tennis

Et pour cause: Sandra Pérez est de langue maternelle suisse-allemande. Même un francophone aurait de la peine à en dégager le sens, la faute à un jargon rap qui ne parle qu'aux initiés et à un auto-tune poussé à l'extrême qui rend certains mots inaudibles.

Le rappeur français Jul ne sera plus sur les playlists de Swiss Tennis. image: instagram

La cheffe de presse a totalement conscience de sa bourde, ne cherche ni à la minimiser ni à se trouver des excuses. Pas besoin, donc, d'enfoncer le clou et de lui faire la leçon. Elle l'a déjà intégrée. «Ça ne se reproduira pas», promet-elle.

«C'est une erreur malheureuse, parce que chez Swiss Tennis, on est attentif à la communication de nos membres et des athlètes. Une fois par année, on organise au centre national à Bienne une journée pour les jeunes joueurs de 14 à 18 ans. Ils s'entraînent à parler devant la presse et reçoivent aussi des conseils pour gérer leurs réseaux sociaux. Au cours de l'année, on les accompagne individuellement sur cet aspect.» Sandra Pérez

Cette maladresse s'explique aussi par la difficulté à appréhender les nouvelles technologies, en particulier les réseaux sociaux (qui évoluent rapidement), y compris pour des communicants expérimentés. «C'était la première fois qu'on utilisait TikTok», explique Sandra Pérez. C'est le contenu créé par Swiss Tennis sur ce réseau social chinois qui a ensuite été partagé sur le compte Instagram de la fédération.

«TikTok propose parfois automatiquement une chanson avec la vidéo postée, en fonction de la longueur et du rythme de celle-ci. C'est ce qui est arrivé avec ces stories en Equateur. Ça nous servira de leçon» Sandra Pérez

Ne soyez donc pas surpris si vous entendez Stephan Eicher, Alain Morisod ou Gjon's Tears à la place de Jul sur les futures stories de Swiss Tennis.