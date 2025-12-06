en partie ensoleillé
«Au bal masqué ohé ohé»: Guy Bévert de la Compagnie Créole est mort

La compagnie creole Groupe de musique francais Juin 1988. Collection Christophel
La Compagnie Créale a fait danser des générations de francophones.Image: Collection ChristopheL via AFP

«Au bal masqué ohé ohé»: ce célèbre musicien nous a quittés

Le chanteur et batteur de La Compagnie Créole est décédé cette semaine à l'âge de 76 ans.
06.12.2025, 17:2506.12.2025, 17:25

Guy Bévert, batteur et chanteur de La Compagnie Créole, groupe français qui a marqué les années 80, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 76 ans, a annoncé samedi à l'AFP Patrick Moyse, l'attaché de presse du groupe.

Présent depuis sa création, Guy Bévert «avait dû se retirer de la scène en 2021 à la suite d'un terrible AVC», a rappelé le groupe dans un message posté sur Facebook.

Ses anciens camarades soulignent:

«Connu d'abord pour sa dextérité à la batterie, Guy est rapidement passé sur le devant de la scène aux côtés de Clémence, José et Julien pour faire résonner au micro les basses puissantes de sa voix de crooner.»

Originaire des Antilles françaises et de Guyane, région française située en Amérique du Sud, la Compagnie Créole a connu le succès dans les années 1980 avec des tubes comme «C'est bon pour le moral», «Au bal masqué» ou «Ça fait rire les oiseaux».

Le décès de Guy Bévert suit celui de l'ancien guitariste et chanteur du groupe José Sébéloué, survenu en 2023. Le groupe fêtera les 50 ans de son premier album en 2026. (ats/afp)


L’article