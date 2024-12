Stromae console ses fans avec un film sur sa tournée

On a écouté le dernier album de Linkin Park et c'est une tuerie

«Il donne toujours beaucoup d'énergie sur scène mais, parfois, l'interprétation change un peu, donc ça nous a laissé une liberté énorme de pouvoir choisir vraiment les moments qu'on voulait et je pense que ça rajoute à l'émotion et à la force du film», estime le second réalisateur, Cyprien Delire.

Cette tournée devait s'étirer jusqu'en décembre 2023, mais a été stoppée huit mois plus tôt. Il avait notamment annulé trois concerts prévus en Suisse, à Genève et Bâle. Un écho au précédent de 2015: essoré par une tournée géante dans la foulée de son deuxième album Racine carrée (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge, souffrant d'une grave dépression.

Le film a été conçu comme une immersion dans la tournée mondiale qui a suivi Multitude, triple disque de platine et troisième album du chanteur belge de 39 ans, l'un des artistes francophones les plus écoutés dans le monde.

Ce marché de Noël suisse est «l'un des plus beaux du monde»: on a testé

Ce jeu vidéo de simulation est le plus abouti de l'année

Et je pèse mes mots. Microsoft Flight Simulator 2024 est une pépite au niveau technique. On vous dit tout de notre test.

Et je pèse mes mots. Microsoft Flight Simulator 2024 est désormais disponible. Avec lui, le studio Asobo a fait la promesse d’une expérience plus riche et plus fun tout en proposant un vrai miroir de notre Terre. Si la promesse est impressionnante et presque osée, le lancement du jeu a été entaché par des problèmes de connexion. Heureusement, les tracas n’ont pas duré bien longtemps et désormais tout le monde peut marcher sur le tarmac sans crainte d’attendre des heures avant de pouvoir embarquer.