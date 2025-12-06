Samsung voit les choses en grand et lance un smartphone à double pliage. Image: youtube / Mrwhosetheboss

Samsung a sorti un téléphone unique

Avec le Galaxy Z TriFold, la marque sud-coréenne montre ce que permettent aujourd’hui les écrans pliables. Cet appareil devrait coûter très cher mais pourrait bien remplacer les tablettes.

Samsung sort un téléphone quasiment unique et pliable en trois.

Une fois déployé, le Galaxy Z TriFold devient une véritable tablette de 10 pouces (25,4 centimètres) de diagonale.

L'appareil sortira d'abord en Corée du Sud en décembre. En Europe, il faudra patienter.

Voici à quoi il ressemble 👇🏼 Le TriFold peut passer du mode smartphone au mode tablette. Image: samsung

Samsung vient de révéler le Galaxy Z TriFold, son smartphone pliable très attendu doté non pas d’une, mais de deux charnières. Il se compose de 3 panneaux d’environ 4 millimètres chacun, qui s’ouvrent pour former une tablette.

Le Galaxy Z TriFold en détail 👇🏼 Vidéo: youtube

Lorsqu'il est refermé, le TriFold propose un écran de 6,5 pouces, ce qui permet de l’utiliser comme un smartphone classique. Quand on déploie ce modèle à double pliage, on obtient une tablette ultrafine de 25,4 centimètres.



Cet appareil hybride pèse 309 grammes et affiche une épaisseur de 12,9 millimètres une fois replié. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7, qui ne se plie qu’une fois, se révèle nettement plus fin et plus léger avec ses 8,9 millimètres.

Sans compter le module photo, le TriFold affiche une épaisseur de 4 mm une fois déplié. Image: samsung

Même si son écran ne mesure que 20,32 centimètres une fois ouvert, soit une diagonale plus courte de 5 cm. Le TriFold, lui, dépasse les 25 cm de diagonale et s’impose comme une véritable tablette.



Pour le TriFold, Samsung a élargi les capacités multitâches d’Android. Jusqu’à 3 applications peuvent s’afficher sur la tablette dans la taille de son choix.

Une interface de type bureau est également disponible et devrait proposer jusqu’à 4 espaces de travail, avec 5 applications qui peuvent tourner en même temps.

Sur le TriFold, il est possible d’utiliser plusieurs applications en écran partagé. Image: samsung

Sur le plan technique, le TriFold reprend les caractéristiques du Galaxy Z Fold 7. La technologie d’écran et le module photo correspondent dans l’ensemble à ceux du Fold 7, tandis que la batterie est naturellement un peu plus grande et la vitesse de charge revue à la hausse.

Le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy est déjà connu grâce au Galaxy S25 Ultra.



Données techniques

Écran tablette: 10 pouces (25,4 centimètres), 2160 x 1584 pixels, 120hz

10 pouces (25,4 centimètres), 2160 x 1584 pixels, 120hz Écran smartphone: 6,5 pouces (16,51 centimètres), 2520 x 1080 pixels, 120hz

6,5 pouces (16,51 centimètres), 2520 x 1080 pixels, 120hz Processeur: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy Stockage: 512 Go ou 1 To

512 Go ou 1 To RAM: 16 GB

16 GB Poids: 309 grammes

Appareil photo principal : 200mp, ultra grand-angle 12mp, téléobjectif 10mp avec zoom optique 3x

: 200mp, ultra grand-angle 12mp, téléobjectif 10mp avec zoom optique 3x Batterie : 5600mah, charge jusqu’à 45 watts

: 5600mah, charge jusqu’à 45 watts Dimensions fermé: 159,2 × 75 × 12,9 mm

159,2 × 75 × 12,9 mm Dimensions ouvert: 159,2 × 214,1 × 3,9 mm

Le Galaxy Z TriFold est plus épais et plus lourd qu'un smartphone classique. Image: youtube / Mrwhosetheboss

Étanchéité: IP48 (1,5 mètre pendant 30 minutes)

IP48 (1,5 mètre pendant 30 minutes) Système d'exploitation: Android 16, 7 ans de mises à jour

Android 16, 7 ans de mises à jour Prix: certainement pas bon marché.

D'abord en Corée du Sud

Le Galaxy Z TriFold sera disponible à partir du 12 décembre 2025 en Corée du Sud. Il devrait être proposé en Chine, à Taïwan, à Singapour et aux États-Unis au premier trimestre 2026. L’Europe et d’autres régions devront patienter.

En Corée du Sud, le TriFold sera proposé à partir de 3 590 400 wons, soit environ 2000 francs. En Suisse, s’il devait sortir, son prix réel se situerait plutôt entre 2500 et 3000 francs.



Cela ressemble un peu à une tablette à laquelle on aurait accroché un smartphone… Image: samsung

Samsung devient le deuxième grand fabricant à présenter un smartphone à double pliage. En septembre 2024, le constructeur chinois Huawei avait déjà dévoilé son Mate XT.

Ce téléphone chinois ingénieux n'est pas disponible en Suisse, n'accepte pas vraiment les applis Google et coûte... plus de 3000 francs.

Apple prépare de son côté son premier iPhone à simple pliage. Il devrait arriver en 2026 et pourrait dépasser largement les 2000 francs.



Traduit de l'allemand par Joel Espi

